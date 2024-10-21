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Hazine alacakları, eylül sonu itibarıyla 25 milyar lirayı geçti

Hazine alacakları, eylül sonu itibarıyla 25,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

AA
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Hazine alacakları, eylül sonu itibarıyla 25 milyar lirayı geçti
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, eylül sonu itibarıyla 25,7 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,8 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3,9 milyar lira tahsil edildi.

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