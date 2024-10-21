IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları başladı

Küresel finansın liderlerini ABD'nin başkenti Washington'da bir araya getirecek toplantılar 26 Ekim'e kadar sürecek.

IMF ve Dünya Bankasının her sene düzenlediği toplantılara, birçok ülkenin maliye bakanları, merkez bankası başkanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katılacak.

ABD'de başkanlık seçimlerinin yaklaştığı ve Orta Doğu ile Avrupa'daki savaşların etkisiyle belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiği dönemde düzenlenen toplantılarda, zayıf küresel ekonomik büyüme, yükselen borç seviyeleri, iklim değişikliği ve yapay zeka gibi konular masaya yatırılacak.

Toplantılar kapsamında, küresel ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı başta Dünya Ekonomik Görünüm Raporu olmak üzere Küresel Finansal İstikrar Raporu ile Mali İzleme Raporu gibi önemli raporlar açıklanacak.

İki kurum tarafından Genel Kurul, Kalkınma Komitesi ve Uluslararası Para ve Finans Komitesi toplantılarının yanı sıra bölgesel brifingler, basın toplantıları ile uluslararası kalkınmaya, küresel ekonomiye ve finansal piyasalara odaklanan birçok forum düzenlenecek.

Aynı zamanda, G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı da yıllık toplantılar marjında yapılacak.

Toplantılara Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılacak. Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.