Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 17 Nisan 2024 valörlü, 15 Nisan 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,85 kupon ödemeli 7 bin 726 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,85 kira ödemeli, 10 bin 794 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.