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Hazine, eurobond ihracı için bankalara yetki verdi

Hazine, dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere 4 finans kuruluşuna yetki verilmesini kararlaştırdı.

Haber Merkezi
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Hazine, eurobond ihracı için bankalara yetki verdi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruda, tahvil ihracı yetkisine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Duyuruda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan ve Standard Chartered'a yetki vermiştir" ifadesi kullanıldı.

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