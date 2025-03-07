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Hazine faiz destekli tarımsal kredilerde "borçsuzluk" şartı

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından sağlanan Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredileri için kullanıcıların "borçsuzluk" yazısı ibraz etmesi gerekecek.

Haber Merkezi
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Hazine faiz destekli tarımsal kredilerde "borçsuzluk" şartı
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ANKARA(EKONOMİ)

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kullandırılan Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde, kullanıcılardan "borçsuzluk" yazısı alınacak.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı'nda yapılan değişiklikle, kredi kullanmak isteyenlerden en çok 15 gün öncesine kadar düzenlenmiş, vadesi geçmiş kamu borcu bulunmadığına ilişkin yazı istenmesi hükme bağlandı.

Bu durumdakiler borçlarını yapılandırmış veya yapılmış yapılandırması bozulmamış olması durumunda krediden yararlanabilecekler.

Bu hüküm 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek. Ayrıca Vergi Usul Kanunu uyarınca gerekli belge düzenine uymadığı tespit edilenler de kredi desteklerinden yararlanamayacaklar.

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