Hazine, nisan ihraç programını açıkladı

Hazine, önümüzdeki 3 aya ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu yayımladı. Hazine'nin 3 aylık programına göre, Mayıs ayında , Haziran ayında ihale planlanıyor.

Hazine, 15 Nisan Pazartesi günü, 12 ay (357 gün) vadeli, 9 Nisan 2025 itfalı bonoyu yeniden piyasaya sunacak. Aynı gün, 2 yıl (672 gün) vadeli, 18 Şubat 2026 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvilin yeniden satışı gerçekleştirilecek.

Yine aynı gün 15 Nisan 2026 itfalı, 2 yıl (728 gün) vadeli, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Hazine, 16 Nisan Salı günü 3 tahvil için ihaleye çıkarken, bir kira sertifikasını doğrudan satacak. Buna göre, 4 yıl (1.372 gün) vadeli, 19 Ocak 2028 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvil, 5 yıl (1.666 gün) vadeli, 8 Kasım 2028 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil ve 5 yıl (1.764 gün) vadeli, 14 Şubat 2029 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvil yeniden satışa sunulacak. Ayrıca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 15 Nisan 2026 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

İki günde satılacak 5 tahvil, kira sertifikası ve altın tahvillerinin valörü 17 Nisan 2024 Çarşamba olacak.

22 Nisan Salı günü, 7 yıl (2.548 gün) vadeli, 16 Nisan 2031 vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil ilk kez, 9 yıl (3.451 gün) vadeli, 5 Ekim 2033 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil yeniden kez piyasaya çıkacak.

Satılacak 2 tahvilin valörü 24 Nisan 2024 Çarşamba olarak belirlendi.

Nisanda 284,8 milyar TL ödeme bulunuyor

Hazine'nin Nisan ayında toplam 284 milyar 77 milyon TL seviyesinde bir ödemesi bulunuyor.

Hazine ödemenin 107 milyar 113 milyon TL kısmını piyasaya, 176 milyar 964 milyon TL kısmını kamu kuruluşlarına yapacak.

Nisan ayında toplam 284,1 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 169,5 milyar TL’lik iç

borçlanma yapılması programlandı.