Hazine taşınmazlarında işgal sayısı her yıl artıyor

CANAN SAKARYA/ANKARA

Sayıştay’ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ilişkin 2024 yılı denetim raporu, Hazine’ye ait taşınmazlarda tahliye mekanizmasının işletilmediğini ortaya koydu. Etkin bir tahliye mekanizmasının kurulmaması nedeniyle işgal edilen taşınmaz sayısı da her yıl artıyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporlarına göre; 2021’den 2024’e kadar ecrimisil uygulanan taşınmaz sayısı 82 bin 846’dan, 406 bin 52’ye çıktı. Gelirler ise 681 milyon TL’den 3,2 milyar TL’ye ulaştı. İşgallerin sürmesi, bazı kişilerin ileride bu taşınmazları doğrudan satın alma beklentisiyle işgale devam etmesine de yol açıyor.

406 bin taşınmaza ihbarname düzenlendi

Sayıştay raporunda yer alan Mili Emlak Genel Müdürlüğü’nün verileri tahliye mekanizmasının etkin çalışmaması nedeniyle işgal edilen taşınmaz sayısının sürekli arttığını ortaya koydu. Rapora göre, 2021 yılında toplam 82 bin 846 adet taşınmaz için ecrimisil ihbarnamesi düzenlendi 681 milyon TL ecrimisil geliri tahsil edildi. 2022’de 93 bin 463 adet taşınmaz için düzenlenen ecrimisil ihbarnamesi ile 1 milyar 106 milyon TL gelir elde edildi. 2023’de toplam 161 bin 522 adet taşınmazdan 1 milyar 952 milyon TL gelir sağlanırken, 2024 yılında 406 bin 52 adet taşınmaz için ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek 3 milyar 248 milyon TL tahsilat yapıldı. Bakanlık, Sayıştay bulgusu üzerine 81 il valiliğine Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlarının gerçek veya tüzel kişilerce işgale uğradığının tespit edilmesi durumunda, işgal edilen Hazine taşınmazlarına ilişkin tahliye mekanizmasının işletilmesini istedi. Devlet İhale Kanununa göre; Devletin özel mülkiyetinde veya tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, işgal tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir edilecek ecrimisil bedeli alınmasını düzenleniyor. Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi, işgal edilen taşınmazların en geç 15 gün içinde tahliye edilmesini öngörüyor.