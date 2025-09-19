Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ‘vergisiz döviz düzeni’ iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Yeni Şafak gazetesinin bugün gündeme taşıdığı “vergisiz döviz” iddialarının bilgi eksikliğinden kaynaklandığı değerlendirilmiş; kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini teminen aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.” denildi.

"İşlem tutarı üzerinden binde 2 oranında kambiyo vergisi alındı"

Döviz alımlarında, ticari olup olmadığına veya kazanç sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, işlem tutarı üzerinden binde 2 oranında kambiyo vergisi alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bireysel döviz işlemlerinin vergi dışı bırakılması söz konusu değildir. Bu tür işlemlerden elde edilen kazançlar kapsam ve mahiyetine göre vergilendirilmektedir.

Gelir Vergisi Kanununda vergiye tabi gelir unsurları açıkça belirtilmiş olup, gerçek kişilerin bu unsurlar kapsamında elde ettiği gelirler vergilendirilmektedir.

"Ticari organizasyonlarda alım satım ticari kazanç olarak vergi tabidir"

Ticari bir organizasyon içinde ve devamlılık arz edecek şekilde gerçekleştirilen yabancı para alım satım işlemlerinden sağlanan kazançlar ticari kazanç olarak vergiye tabidir. Ayrıca, sermaye tahsis ederek yabancı para alım satımı yapan gerçek kişilerin elde ettiği kur farkı kazançları da ticari kazanç kapsamında vergilendirilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığımızın internet sitesinde bu konuda çok sayıda özeIge bulunmaktadır.

"Yabancı para alım satım işlemleri vergiye tabi tutulmaktadır"

Her iki durumda da gerçekleştirilen yabancı para alım satım işlemlerinden kaynaklanan kazançlar artan oranlı vergi tarifesine göre yüzde 40’a varan oranlarda vergiye tabi tutulmaktadır. Bakanlığımız bu konudaki denetim ve tarama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürmektedir.

"Emekli ikramiyesi ya da maaşı ile döviz alanlar gelir vergisine tabi tutulmuyor"

Ancak emekli ikramiyesinin ya da maaşının bir kısmıyla döviz alan vatandaşın, yabancı para alım satımı dolayısıyla gelir vergisine tabi tutulması söz konusu değildir. Vatandaşlarımız sahipsiz bırakılmayacakları kadarını bozdurabilir ve ihtiyaçları doğrultusunda döviz alabilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”