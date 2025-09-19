TL küresel faiz indirimleri ve ötelenen siyasi endişeden destek buluyor

Dolar/TL küresel merkez bankalarının faiz indirimleri ve muhalefete yönelik açılan son davanın çözüme zaman tanıyacak kadar ertelenmesi ile yatay bir seyir izliyor.

Faiz indirimi sonrası dolar yatay seyrini koruyor

Bu hafta ABD, Kanada ve Norveç merkez bankaları faiz indirdi. İngiltere ve son olarak kısa süre önce Japonya merkez bankaları ise faizleri sabit tuttu.

Küresel piyasalarda dolar yatay seyrini korurken, yatırımcılar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının ardından döviz piyasasında işlemlere yön verecek yeni gelişmeleri takip edecekler.

Gözler gümrük vergileri davasında

ABD Başkanı Donald Trump'ın yüksek gümrük vergilerinin dolara olan etkileri işlemciler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda 5 Kasım'da ABD yüksek mahkemesinin yapacağı oturum izlenecek. Yüksek mahkeme, gümrük vergilerinin kanuni dayanağı olup olmadığı hakkında ABD yönetiminin görüşlerini dinleyecek.

Ötelenen siyasi endişeler ve doların zayıf seyri TL'yi destekliyor

Dolar/TL, CHP kurultayının iptali için açılan davanın Ekim sonuna ertelenmesiyle ötelenen siyasi endişelerinin desteğiyle 41.4 seviyesinde yatay seyir izliyor. Ayrıca doların küresel zayıf seyri ve küresel faiz indirimleri de TL'yi destekleyen diğer unsurlar oldu.

TCMB'nin döviz satışı yaptığı teyit edildi

Dün açıklanan verilerle TCMB'nin CHP il teşkilatının görevden alınmasıyla birlikte son 2 haftada yaklaşık 10 milyar dolar döviz satışı yaptığı teyit edildi.

Rezervler tarihi zirveden uzaklaştı

Toplam rezerv ilk hafta altın desteğiyle tarihi zirve olan 180 milyar dolara yükseldikten sonra geçen hafta 2 milyar doların biraz üzerinde düşüşle yaklaşık 178 milyar dolara geriledi. Böylece son 2 haftada toplam rezerv değişimi 10 milyar dolarlık döviz satışına rağmen altın değerlemesinin desteğiyle sıfır oldu.

Borsa eylül ayındaki kayıplarını geri aldı

CHP kurultayının iptali için açılan dava duruşmasının ertelenmesi sonrasında BIST-100 endeksi hafta başında yüzde 6 ile başlayan yükselişle Eylül başından beri yaşadığı düşüşü büyük ölçüde telafi ederken TL'de nadir görülen gün içi değer kazancı yaşandı.