Hazine’den yurtdışına tahvil ihracı bekleniyor

ŞEBNEM TURHAN

Hazine ve Maliye Bakanlığı geçen yıl yabancının artan güveni, düşen iflas risk primi seviyeleri ve üst üste gelen not artırım haberleriyle oldukça iyi bir dış borçlanma dönemini geride bıraktı. Öyle ki son tahvil ihracında 2025 için 1 milyar dolar seviyesinde önden borçlandı. Şimdi şubat ve mart aylarında yüklü dış borç itfaları olan Hazine’nin yeni bir dış borçlanmaya çıkması bekleniyor. Piyasa uzmanlarının verdiği bilgiye göre 10 yıl vadeli yapılması tahmin edilen tahvil ihracının ABD cinsi ve 2 milyar doların üzerinde gerçekleşmesi muhtemel.

Hazine geçen yılın 19 Kasım’ında düzenlediği 2.5 milyar dolarlık kira sertifikası ihracı ile 2024 dış borçlanmasını tamamladı. 10 milyar dolar olarak belirlenen dış borçlanma hedefi yaklaşık 1 milyar dolar aşıldı ve 2025 için önden yüklemeli dış borçlanma gerçekleştirildi. Uzmanlar o dönem Hazine’nin hem düşük risk primi, yüksek talep ve uygun maliyet nedeniyle önden yüklemeli borçlandığını dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu yıl için 11 milyar dolar seviyesinde dış borçlanma hedefi bulunuyor.

CDS 260 baz puan seviyesinde

Türkiye’nin 5 yıllık iflas risk primi CDS 260 baz puan seviyelerinde bulunuyor. Hazine’nin geçen yıl kasımda çıktığı ihraçta 257 baz puan seviyelerinde olan CDS geçen yıl ocak ayında ise 300 baz puanın üzerinde idi. Geçen yıl geçen yıl ilk ihracı şubatta 3 milyar dolar büyüklükte ve 10 yıl vadeli olarak tamamlamış yatırımcıya getirisi ise yüzde 7,875 oldu. Geçen yıl kasım başındaki 10 yıl vadeli ABD doları cinsi tahvil ihracında ise yatırımcıya getiri yüzde 6,75’e kadar geriledi ve 3.5 milyar dolar net borçlanma gerçekleştirilmişti. Kira sertifikasının yatırımcıya getirisi ise yüzde 6,55 olarak belirlendi.

Bu yılın şubat ve mart ayları dış borç itfaları açısından oldukça yüklü. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre şubatta 2 milyar 9393 milyon doları ana para, 579 milyon doları faiz olmak üzere 3 milyar 518 milyon dolarlık, martta ise 3 milyar 195 milyon doları ana para, 718 milyon doları faiz olmak üzere 3 milyar 913 milyon dolarlık dış borç itfası gerçekleştirilecek. En yakın itfa 5 Şubat’taki 2.7 milyar dolar olarak öne çıkıyor. Bu nedenle piyasa uzmanları Hazine’nin en kısa zamanda yeni bir dış borçlanmaya çıkmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.

10 yıl vadeli olarak çıkılabilir

Uzmanların verdiği bilgiye göre yeni bir ABD doları cinsinden ihracın yaklaşık 10 yıl vadeli olması beklenirken yılbaşından bu yana Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi’ne üye kuruluşlar tarafından ihraç edilen menkul kıymetlere yönelik güçlü talep göz önüne alındığında kira sertifikası ihracı olasılığı da bulunuyor.

Öte yandan bu yılın haziran ve temmuz aylarında 1.4 ile 1.3 milyar dolar seviyesinde dış borç itfası bulunan Hazine’nin ekim ve kasım aylarında da yüklü geri ödemeleri var. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre ekimde 2 milyar 627 milyon dolar, kasımda ise 3 milyar 102 milyon dolarlık itfalar dikkat çekiyor. Hazine’nin yakın zamanda çıkması beklenen tahvil ihracının ardından mart ve yaz başında yeniden ihraca çıkması da tahminler arasında bulunuyor. Ayrıca uzmanlar tahvil ihracından önce 31 Ocak’ta uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in not değerlendirmesini beklemesinin beklentiler arasında bulunduğunu ifade etti.

Yatırım fonları ve yabancının tahvilde alımı hızlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ocak ayı iç borçlanmasını ise tamamladı. İç borçlanmayı ocakta aylık hedefi olan 189.5 milyar liraya kıyasla 223 milyar lirayla bitiren Hazine’nin 10 Şubat’a kadar yeni bir tahvil ihracı bulunmuyor. Uzmanlar hem 10 Şubat’a kadar yeni bir ihalenin olmaması hem de faiz indirim döngüsünün devam edeceği sinyali nedeniyle Türk tahvillerinin oldukça popüler olacağına dikkat çekti. Merkez Bankası haftalık menkul kıymet verilerine göre de 17 Ocak ile biten yani ocak ayı iç borçlanmaya yönelik tahvil ihalelerinin tamamlandığı hafta yabancıların ve yatırım fonlarının devlet tahvillerindeki bakiyesi artışını sürdürdü.

Merkez Bankası verilerine göre yazılı değer üzerinden yatırım fonlarının tahvil bakiyesi 229 milyar liradan 294 milyar liraya yükselirken emeklilik fonlarının bakiyesi de 417 milyar liradan 453 milyar liraya çıktı. Yabancıların devlet tahvillerindeki bakiyesi de 480.5 milyar liradan 527.9 milyar liraya yükseldi. Bir haftada yatırım fonlarının tahvil bakiyesi 65 milyar lira, yabancıların 47.3 milyar lira, emeklilik fonlarının ise 9.55 milyar lira artış gösterdi.