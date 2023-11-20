Hazır betoncular, fiyatları indiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yaptığı "indirim çağrısına" hazır betonculardan da destek geldi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, kısa süre önce Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve yardımcıları ile yönetim kurulu olarak bir araya geldiklerini hatırlatarak, enflasyonla mücadele için başlatılan kampanyayı desteklediklerini kaydetti.

Işık, şunları söyledi: “Ülkemiz ekonomisini lokomotifi inşaat sektörünün en temel kolu olan hazır beton sektörünün temsilcisi olarak hükümetimizin 'Cumhuriyetimizin 100. yılında halkımızın ve devletimizin yanındayız' başlıklı fiyat indirme kampanyasını destekliyoruz. Aldığımız son karar doğrultusunda, Türkiye çapında THBB üyesi firmalar, hazır beton satış fiyatına yüzde 5 indirim yaparak kampanyaya katkı sağlayacak.”