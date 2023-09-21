Her kademede 50=50 gözetilmeli

Hilal SARI



NielsenIQ ile birlikte gerçekleştiren araştırmada 50=50’nin her kademede önem taşıdığı sonucunun çıktığını belirten LEAD Network Türkiye Başkanı Aysun Zaman istihdamda cinsiyet eşitliği hedefinin her kademede gözetilmesi gerektiğine dikkat çekti. Eşitlik hedefine ulaşılmasıyla birlikte derneğe de ihtiyaç kalmaması temennisinde bulunan Zaman, “CEO’larımızdan bu soruna odaklanıp, çalışmalarını Lead Network aracılığıyla birbirleriyle paylaşılması üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.

Türkiye'nin ekonomik katılım ve fırsat eşitliğinde 133’üncü olduğuna dikkati çeken Zaman, "Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılını kutlarken hala kadınların gelişimindeki engelleri tartışıyor olmak, bizleri derinden yaralıyor. Keşke bunların hiçbirine ihtiyaç duymuyor olsak. Kadınların önündeki cam tavan dediğimiz görünmeyen bariyerlerin, fırsat eşitsizliklerinin, ön yargıların ve olumsuz kalıpların kaldırılması gerekiyor” dedi.

“Kurum içi program gerekli”

Araştırma sonuçlarına göre perakende, %48 kadın çalışan oranı ile istihdamda kadına en çok pay veren sektör olarak öne çıkıyor. NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü ve Orta Doğu & Afrika Analitik Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan’ın sunduğu, araştırmaya göre FMCG’de bu oran yüzde 30 ve hizmet sağlayıcılarında yüzde 21.

Kadınların istihdam piyasasından ayrılmalarının en önemli nedenlerinin çocuk bakımı ve evlilik olduğuna dikkat çeken araştırma, 50-50 için El Ele yolculuğu için şirketlere özellikle kurum içinde şu girişimleri tavsiye ediyor:

* Ebeveynlere özel programlar: Her 10 firmadan 4’ünde var. Sadece anne değil babalara yönelik program da gerekli.

* Hamilelere özel programlar: Eşi hamile olan adaylara özel programlar da olmalı Şirketlerin sadece %23’ünde hamileliğe yönelik program var.

* Kadınlara özel kariyer geliştirme programları: 10 firmadan sadece 6’sının bu konuda stratejisi var.

* Çeşitlilik, eşitlilik, kapsayıcılık departmanı: 10 firmadan sadece dördünde var. Ayrıca kurum içi mentorluk programı olmalı.

“Kadınlar riskleri daha iyi yönetir. Riski yöneten, hayatı yönetir”

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş “Ekonomi, Finans, Para, Gelecek ve Siz” konulu konuşmasında kadınların risk yönetiminde daha başarılı olduğuna vurgu yaparak “Riski yöneten, hayatı yönetir” mesajı verdi. Şirket yöneticilerinin 3 konuda bilgi sahibi olmaları gerektiğini belirten Demirtaş, bunları: “3 büyük merkez bankasının bilançolarının toplamı”, “faizlerin nereye gideceği” ve “satın alma yöneticileri endeksleri” olarak açıkladı.