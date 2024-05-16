Hisarcıklıoğlu TOBB'un 80. Genel Kurulu Resepsiyonunda konuştu

TOBB'un 80. Genel Kurulu Resepsiyonu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlendi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB Genel Kurulu'nda, Türkiye'nin 81 il ve 160 ilçesinden Odalar ve Borsalar ile ülkenin tüm büyük sektörlerini kapsayan 67 sektör meclisinin bir araya geldiğini söyledi. TOBB'un, 2 milyon tüccar ve sanayiciyi temsil ettiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, "Burası, Türkiye ekonomisini büyütenlerin, iş ve aş sağlayanların, cefakar ve müteşebbis insanların mekanıdır. Farklılıkları birleştiren, kimseyi ayırt etmeyen yapısı ve uzlaşı kültürünüzle, ülkemizin birlik ve beraberliğinin teminatıdır. Arkamızda hayırla yad edilecek eserler ve hizmetler bırakmanın gayreti içinde olduk. Allah'ın izniyle olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

"Başarılar, TOBB'daki birlik ve beraberliğin eseri"

Camianın elde ettiği tüm başarıların, TOBB'daki birlik ve beraberliğin eseri olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Kuş alayıyla uçar. Benim en büyük şansım, işte böyle bir aileye sahip olmaktır. Desteğiniz, benim en büyük dayanağımdır. İnşallah yine hep birlikte camiamızı ve ülkemizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşma yaptığı TOBB'un 80. Genel Kurulu Resepsiyonu'na, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yanında çok sayıda üst düzey yargı mensubu, milletvekili, STK, oda ve borsa başkanı da katıldı.

Öte yandan, TOBB'un 80. Mali Genel Kurulu, yarın TOBB Üniversitesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.