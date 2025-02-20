Hollandaya ihraç edilen asma yaprağında pestisit kokteyli tespit edildi

Türkiye’den ihraç edilen ancak yüksek miktarda pestisit ya da aflatoksin bulunduğu gerekçesi ile iade edilen ürün sayısı her geçen gün artıyor.

Avrupa Birliği’nin gıda ve yemde güvenliği hedefleyerek 1979 yılında oluşturduğu ve 2014 yılında tüketicilerin kullanımına açtığı AB Komisyonu Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) ürünlerin hangi ülkeden ihraç edildiği, hedef ülkeninse ürünü hangi gerekçeyle reddettiği belirtiliyor.

Yapraktaki 8 zehir

AB Gıda Alarm Sistemi'ne 17 Şubat'ta yansıyan bildiriye göre, Türkiye'den Hollanda'ya gönderilen salamura üzüm yapraklarında, 8 farklı çeşit pestisit saptandı.

Gıda Bülteni'nin haberine göre piyasa kontrolü esnasında yapılan analizler, Türkiye'den gönderilen üzüm yapraklarında; Asetamiprid, Cymoxanil, Difenokonazol, Dimethomorph, Penkonazol, Proquinazid, Piriofenon ve Tebukonazol adlı kimyasalların değişen oranlarda bulunduğunu ortaya koydu.

Tarımsal alanlarda mantar önleyici olarak kullanılan, Dimethomorph adlı pestisit AB'nin belirlediği tolere edilebilir limitin 420 kat fazlası oranında, salamura yapraklarda bulunuyor.