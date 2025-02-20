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Türk fındığı, Hindistan kuruyemiş sektörünün en büyük etkinliğinde yerini aldı

Türk fındık ihracatçıları, 2024 yılında yüzde 24’lük artışla 909 ton olarak gerçekleşerek rekor seviyeye ulaşan Hindistan’a yönelik fındık ihracatındaki pozitif trendin devamını sağlamak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Haber Merkezi
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Türk fındığı, Hindistan kuruyemiş sektörünün en büyük etkinliğinde yerini aldı
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Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri tarafından yürütülmekte olan tanıtım projesi çerçevesinde, 12-14 Şubat 2025 tarihleri arasında Mumbai’de düzenlenen MEWA India Etkinliğinde Türk fındığına yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi.

Hindistan Kuruyemiş ve Kuru Meyveler Konseyi (NDFCI) tarafından organize edilen MEWA’nin fuar bölümünde açılan Türk fındığı tanıtım standında, ziyaretçilere kavrulmuş fındık ile fındıklı şekerleme ürünleri ikram edildi ve sağlığa yararları başta olmak üzere Türk fındığının öne çıkan tüm özelliklerini içeren tanıtım broşürleri dağıtıldı.

3 gün süren etkinlikte ayrıca, ülkede çikolata kraliçesi olarak tanınan ünlü Hint çikolata uzmanı Zeba KOHLI tarafından, Türk fındığı kullanılarak hazırlanan fındıklı şekerleme ve pastacılık ürünlerinin yapım aşamalarının katılımcılara aktarıldığı bir demonstrasyon organize edildi.

Öte yandan, MEWA kapsamında düzenlenen panellerde de Türk fındığı başarıyla temsil edildi. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sabır ve Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Atik’in konuşmacı olarak iştirak ettiği söz konusu panellerde Türkiye’deki fındık üretimi ve ihracatına dair detayların yanı sıra Hindistan’da yürütülmekte olan reklam ve tanıtım faaliyetleri hakkında da katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

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