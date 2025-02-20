Kırtasiye sektörünün kalbi İstanbul'da atıyor

Tüyap Fuarcılık Grubu ve Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı, 15 ülkeden 218 markanın katılımıyla kırtasiye, ofis ve okul malzemeleri alanındaki en son yenilikleri sergiliyor.

Kırtasiye ürünlerinden çantalara, hobi ve sanatsal ürünlerden ofis malzemelerine kadar geniş ürün yelpazesindeki en son trendler fuarda yer alıyor. Avrupa, Orta Doğu ve Asya'nın önemli pazarlarından alıcıları bir araya getiren Uluslararası İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı, küresel ticaretin merkezi olma misyonunu sürdürüyor. Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, Suudi Arabistan gibi ülkelerin yanı sıra Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan başta olmak üzere 80'den fazla ülkeden ziyaretçinin ağırlandığı fuar, uluslararası ticaret bağlantılarının gelişmesine önemli katkılar sağlıyor.

Türkiye'nin jeopolitik konumu, üretim kapasitesi ve inovasyona verdiği önem, kırtasiye sektöründe ülkeyi önemli bir oyuncu haline getiriyor. Fuar, vize kolaylıkları ve lojistik avantajları sayesinde uluslararası ziyaretçi sayısında büyük bir artış bekliyor.

75 ülkeden profesyonel ziyaretçi hedefleniyor

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, açılış konuşmasında fuarın önemine vurgu yaparak, 2024 yılında 7 bin 231 profesyonel ziyaretçiyi ağırladıklarını ve 2025 hedeflerinin 75 ülkeden ve 72 şehirden profesyonelleri buluşturarak sektörde önemli ticari bağlantılara vesile olmak olduğunu belirtti.

İlhan Ersözlü, şunları söyledi:

“9 yıldır başarıyla düzenlenen fuar, bu yıl da önemli bir katılımla ziyarete açılıyor. Yurt dışında yapılan kırtasiye fuarları içerisinde de ülkemizi temsil eden tek organizasyon ve en büyük platform olması nedeniyle de bu fuarı önemsiyoruz. Bu yıl 15 ülkeden 218 marka fuara iştirak etti. Yurt içi ve yurt dışından önemli ziyaretçilerimiz var. Bu fuarımızla ilgili katılım ve ziyaret açısından yapılan çalışmalar inşallah emeğimizi karşılığını hep birlikte alacağız.”

Meslek birlikleri ve oda başkanlarından pozitif mesajlar

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Vecdet Şendil ise şunları söyledi: “Fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Bizim dönemimizin son fuarı bu. Biz bu dönemin akabinde zaten Haziran'daki kongre ile birlikte de görevimizi devredeceğiz. Gelen arkadaşlarımızın bizlerden çok daha iyi, çok daha verimli fuarlar yapacağına da inancımız sonsuz. ”

Fuarın açılış töreninde konuşma yapan İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, "İnşallah hayırlı bereketli toplantılarımız, fuarımız olur. Bu fuar her şeyden evvel uzun yıllar boyunca Türkiye'de kırtasiye, kağıt, ofis ve ofis malzemeleri uluslararası ölçekte profesyonel düzeyde bir buluşma noktası olması başarısını göstermiş” dedi. Açılış töreninde son olarak söz alan Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, şunları söyledi: “Nice başarılı fuarlara demek istiyorum. Çünkü fuar demek, hele hele uluslararası bir fuar demek, bu sektörün başka yerlere gitmesi demek. Bu sektörün çok ilerlemesi demek. Sektörün çok ilerlemesi demek, o ülkenin ekonomik anlamda menfaatlerinin artması demek.”

İlham veren yenilikler ve B2B görüşmeler

Fuarda, hobi ve sanatsal malzemeler alanında öncü markaların sergilediği yenilikler, sanat tutkunlarına ilham veriyor. Ofis ve okul için tasarlanan en yeni ürünler de fuarda dikkat çekiyor. Fuar, sadece ürün tanıtımlarına değil, aynı zamanda yerel ve uluslararası şirketler arasında gerçekleştirilecek B2B görüşmelerle yeni iş bağlantılarının kurulmasına da olanak sağlıyor.