Hububat hasadından 7 milyar TL gelir bekleniyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından organize edilen hasat töreni, Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi'nde "Bereket Hasat Zamanı ve Çiftçi Gülerse Memleket Güler" mottosuyla gerçekleştirildi.

" Bu yıl 670 bin ton civarlarında hasat bekliyoruz"

Törende bir konuşma yapan Muş Valisi Avni Çakır, hasadın çiftçilerin bayram günü olduğunu belirterek, “Muşluların maalesef illerinde sanayi tesislerinin pek fazla olmadığını, bu konuda geri kaldıklarını söylüyorlar ama sahip oldukları zenginlikleri aslında Türkiye'de kıskanılacak seviyede. Türkiye'nin en verimli üçüncü ovasındayız. Tarlasına emek veren vatandaşımızın arpa ve buğdayın boyu belden yukarı. Bu yıl ekim sahamız yaklaşık yüzde 10 arttı. Yaklaşık 2 milyon 95 bin dönüm alanda hububat ekildi. Bu yıl 670 bin ton civarlarında hasat bekliyoruz. Çok güzel yağışlar oldu. Çok bereketli bir üretim sezonu gerçekleştirdik. Bütün tarlalarda biçerdöverler var. Her tarafta hasat bayramı var. Bu yıl hububattan 7 milyar lira beklentimiz var. Muş'ta 1 milyon 250 bin küçükbaş hayvanımız var. Dolayısıyla Muşlu kardeşlerim ne kadar bereketli bir coğrafyada ne kadar önü açık bir coğrafyada ve ne kadar zengin olduklarını anlasınlar" dedi.

"Gelecekte Muş Ovası daha kıymetli olacak"

Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne çok iş düştüğünü söyleyen Vali Çakır, "Tüm arkadaşlarımızla, yapay zeka, dron ile ilaçlamayla toprağı en güzel şekilde işlenmesi konusunda çiftçiler için çalışmaya devam edeceğiz. Gelecekte Muş Ovası daha kıymetli olacak. Tarım ve hayvancılık ilimizin geleceği. Muş, sektöründe her ürünün en kaliteli üretim merkezi. Çiftçi kardeşlerimizle ilimizde tarımı her yıl üzerine koyarak gelişmesine hep beraber şahitlik edeceğiz. Hasadımız bereketli olsun" şeklinde konuştu.