Hükümetin memura zam teklifi belli oldu

ANKARA (EKONOMİ) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümetin 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisine 2024 yılı ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için yüzde 9 oranında zam teklifini getirdiğini bildirdi.

Hükümet ile kamu sendikaları arasında sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinin ikinci turu yapıldı. Toplantı öncesi Bakan Vedat Işıkhan, 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin hükümetin teklifini açıkladı. Işıkhan’ın verdiği bilgilere göre 2024 yılı ilk 6 ayında yüzde 14, ikinci 6 ayında yüzde 9 önerildi. 2025 yılında ise ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 önerildi. Bakan Vedat Işıkhan, Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerine göre gelecek yılın ilk yarısında ayrıca yüzde 25 enflasyon farkı öngörüldüğünü aktardı.

Sendikalarla hükümet 17 Ağustos Salı günü tekrar bir araya gelecekler. Teklife ilişkin müzakereler 21 Ağustos’a kadar sürecek. Bu tarihe kadar anlaşma sağlanırsa sözleşme imzalanacak, sağlanmazsa konu hakem heyetine gidecek.