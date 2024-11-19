İETT'nin 2025 yılı mali bütçesi açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Meclis'te yapılan İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğü Genel Kurulunda, kurumun 2025 yılı mali bütçesi görüşüldü.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet, Meclis'te 2025 yılı bütçe ve performans programına dair sunum yaptı. Demet, İstanbul'da toplu ulaşımın yarısından fazlasının lastik tekerlekli ulaşımla gerçekleştiğini söyledi.

Kentte toplu taşımanın yüzde 54'ünün kara yolu, yüzde 46'sının ise raylı sistemler ve Şehir Hatları gibi diğer ulaşım araçlarıyla yapıldığını dile getiren Demet, planlanan raylı sistem yatırımlarının hayata geçmesiyle lastik tekerlekli ulaşım oranının ilerleyen yıllarda daha da düşeceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

832 hatta günlük 64 bin sefer

İETT'nin 832 hatta günlük 64 bin sefer yaptığını belirten Demet, bir günde 1 milyon 400 bin kilometre yol katederek, yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştirdiklerini aktardı.

Filo ve yolcu sayılarına değinen Demet, şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul genelinde 6 bin 786 araçla hizmet vermekteyiz. İETT filomuzda 2 bin 814 otobüs, 702 metrobüs ve 250 elektrikli araç olmak üzere toplam 3 bin 766 aracımız bulunmaktadır. Özel taşımacılık filosunda ise 2 bin 111 özel halk otobüsü ve 909 kooperatif aracı olmak üzere toplam 3 bin 20 araç mevcuttur."

Yıllık yolculuk sayısının 2024'te bir önceki seneye göre yaklaşık 11 milyon artarak 664 milyona ulaştığına dikkati çeken Demet, özel taşımacılıkla beraber gerçekleştirilen yolculuk sayısının 2024 sonunda 1 milyar 300 milyona ulaşacağının öngörüldüğünü belirtti.

2025'te 60 metrobüs filoya kazandırılacak

Demet, filoya daha önce 252 metrobüs kazandırdıklarını, 2025 yılında da 60 metrobüs kazandıracaklarını ifade etti.

İETT'nin 2025 yılı bütçesinin gider ve gelir kalemlerini paylaşan Demet, şu bilgileri verdi:

"2025 yılı gider bütçemiz 60 milyar 800 milyon lira olup, personel giderleri 2 milyar 633 milyon 784 bin lira, SGK giderleri 668 milyon 423 bin lira, mal ve hizmet alım giderleri 36 milyar 601 milyon 923 bin lira, faiz giderleri 436 milyon 760 bin lira, cari transferler 38 milyon 660 bin lira, sermaye giderleri 16 milyar 420 milyon 450 bin lira. 2025 yılı gelir bütçemiz 46 milyar 400 milyon lira olup, açığın finansmanı ise 14 milyar 400 milyon liradır."