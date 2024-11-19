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Yeniden Refah Partisi'nden asgari ücret çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, asgari ücrete yönelik yüzde 25'lik artışı kabul edilemez bulduğunu belirterek "Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Türkiye gerçeklerini dikkate alarak davranmalı ve asgari ücreti yüzde 100'ün üzerinde artışla, hak edilen 35 bin lira rakamına ulaştırmalıdır" dedi.

Haber Merkezi
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Yeniden Refah Partisi'nden asgari ücret çağrısı
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrasında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Yüzde 25 kabul edilebilir değil"

Asgari ücret konusuna değinen Kılıç, asgari ücret için telaffuz edilen yüzde 25 artışın kabul edilebilir olmadığını belirtti. Kılıç, "Asgari ücret için yüzde 25 düşünenleri, akıllarını başına almaya, doğru hesap kitap yapmaya, Türkiye'nin enflasyon gerçeğini göz önünde bulundurmaya davet ediyoruz." dedi. 

"Asgari ücret 35 bin TL olmalı"

Partisinin asgari ücret talebini açıklayan Kılıç, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Türkiye gerçeklerini dikkate alarak davranmalı ve asgari ücreti yüzde 100'ün üzerinde artışla, hak edilen 35 bin lira rakamına ulaştırmalıdır" çağrısında bulundu.

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