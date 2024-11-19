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İGEF 2025, 18-20 Eylül'de Ankara’da yapılacak

İçişleri Bakanlığı ve iç güvenlik birimleri ile sanayicilerin desteklediği, iç güvenlik ekipman, yazılım, teknoloji ve hizmetleri alanında ilk kez 2024’te düzenlenen İGEF İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı kurumsallaşma ve sürekli hale gelme kararı aldı.

Haber Merkezi
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İGEF 2025, 18-20 Eylül'de Ankara’da yapılacak
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Mehmet KAYA - ANKARA

Ankara’da bir basın toplantısı düzenleyen Expolink Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayii alanında güçlü fuarları olduğunu vurgulayarak, iç güvenliğe yönelik fuar eksiği bulunduğunu, bunu da İGEF ile tamamlama isteğinde olduklarını kaydetti.

Ankara’da bir basın toplantısı düzenleyen Zeki Erdoğan, iç güvenlik alanındaki alçıların genel savunma sanayiinden farklı olduğunu vurgulayarak, kamu ağırlıklı yapı nedeniyle Ankara’da bir fuarın daha doğru olacağını vurguladı. Savunma sanayiindeki fuarların alternatifi olmadıklarını, güvenlik alanında fuarcılık yönünden eksik bir parçayı tamamlamak istediklerini anlatan Zeki Erdoğan, “İç tehditlere karşı başta Emniyet olmak üzere kurumların tek noktada üretici ve tedarikçilerle birlikte olacağı bir fuara ihtiyaç vardı. Dünyanı birçok ülkesinde emniyet, jandarma gibi diğer güvenli kuvvetleri için fuarlar var. Avrupa’daki fuarlara vize ve diğer sorunlar nedeniyle gidemeyen çok sayıda ülke var. İGEF bu açıdan başarılı olur.” dedi.

Türkiye’nin yerli alıcı kurumlar yanında, 50’den fazla ülke ile doğrudan iletişimde olduğunu ve bu ülkelerin de potansiyel müşteri durumunda bulunduğunu kaydeden Zeki Erdoğan, ürün ve hizmet bakımından da yeterli bir seviyede bulunulduğunu kaydetti.

5 yıllık vadede kurumsallaşmayı planlıyor

İGEF’in fuar kendini ispatladıktan sonra 2 yılda bir olmasını planladıklarını ancak bu süreçte yıllık yapacaklarını belirten Zeki Erdoğan, 5 yıl içinde alanında küresel çapta en güçlü fuarlardan biri olmayı istediklerini kaydetti. IGEF 2025 için 82 ülkeden alıcı ve yetkililere davet gönderileceğini, 200’ün üzerinde firma katılımı beklediklerini belirten Erdoğan, savunma sanayii fuarlarında iç güvenlik ekipmanları alanının ikinci planda kaldığını kaydetti.

Basın toplantısına, Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı (TPTGV) Genel Müdürü E. Emd. Md. İzzet Tuna, Jandarma Asayiş Vakfı (JAV) Genel Müdürü E. Tuğg. Hakan Saraç, Silah Sanayicileri ve Patlayıcı Maddeler İş Adamları Derneği (SİSİAD) Başkanı Mehmet Cafer Sayılır da katıldı. SİSİAD Başkanı Mehmet Cafer Sayılır, Türk güvenlik ekipmanları üreticilerinin hali hazırda sadece Türkiye’nin değil, çok sayıda ülkenin güvenlik birimlerinde kullanılan silah ve diğer ürünleri ürettiğini belirterek, bu alanda güçlü bir altyapının bulunduğunu kaydetti.

Ankara’da Eylül ayında ilk kez düzenlenen İGEF 2024’te 72 firmanın katıldığı, 12 bin 420 ziyaretçiye ulaşıldığı kaydedildi. Yapılan çalışmalarla yönetici ya da alım heyeti olarak 25 ülkeden 282 yabancı ziyaretçi alındığı belirtildi.

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