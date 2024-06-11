İhracat iklimi güçlü seyirde

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, mayısta 52,8'e yükseldi. Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Nisanda 52,3 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, mayısta 52,8'e yükseldi. Endeks, ihracat pazarlarında talep koşullarının aylık bazda belirgin bir şekilde güçlendiğine işaret ederken, iyileşme üst üste 4. ay hızlanarak Nisan 2023'ten bu yana en yüksek oranda gerçekleşti. Türkiye'nin imalat sanayi ihracatındaki yüzde 8'e yakın payıyla en büyük dış pazar konumunda bulunan Almanya'nın ekonomik aktivitesi, mayısta son bir yıldır ilk kez büyüme kaydetti...

TÜİK’e göre sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 4,9, yıllık bazda yüzde 0,7 azalış gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 azaldı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 3,45 azalış oldu.

Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi sıçrama göstererek nisan ayında 110,05 puan’dan 2024 mayıs ayında 150,62 puana çıktı. İhracat ortalama birim fiyatları 4,64’den mayıs ayında 4,46 dolar/kg’ye geriledi.