İhracat iklimi hız kesti

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, haziranda 51,6 oldu. İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi haziranda eşik değer olan 50'nin üzerinde kalarak Türk ihracat pazarlarındaki talep koşullarının üst üste altıncı kez aylık bazda iyileştiğini gösterdi.

Mayısta 52,8 olan endeks, haziranda 51,6 ile marttan bu yana en düşük seviyeye gerileyerek ihracat iklimindeki güçlenmenin hız kestiğine işaret etti.

Haziranda Türk imalatçılarının ana ihracat pazarları içerisinde ekonomik aktivitenin en güçlü genişleme kaydettiği ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Haziranda büyümenin bir miktar yavaşlamasına rağmen Türk ihracatçılarının talep koşulları genel olarak olumlu yöndeki seyrini korudu. İyileşmenin haziranda gösterdiği yavaşlama, büyük ölçüde Avrupa'daki ekonomik toparlanmanın ikinci çeyrek sonunda bir miktar hız kaybetmesinden kaynaklandı."

19.7 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün 2 ihale düzenledi. 2 ihalede rekabetçi olmayan teklifler dahil net satış tutarı 19 milyar 718.1 milyon lira olarak gerçekleşti.

9 ay vadeli kuponsuz hazine bonosu ihalesinde net satış 4 milyar 475,8 milyon TL, nominal teklif 27 milyar 463 milyon TL ve ortalama bileşik faiz yüzde 48,63 oldu. ihalesi öncesinde kamuya 2 milyar 550 milyon TL, piyasa yapıcılarına 5 milyar TL net satış yapıldı.

Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 8 milyar 461 milyon TL olarak gerçekleşti. 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvili ihalesinde net satış 3 milyar 692.3 milyon TL, nominal teklif 12 milyar 945 milyon TL ve dönemsel faiz yüzde 23,38 oldu. İhale öncesi kamuya satış gerçekleşmezken, piyasa yapıcılarına 4 milyar TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 6 milyar 551 milyon TL oldu.