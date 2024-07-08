Mobilya ihracatçıları ‘rekabetçi kur’ desteği istiyor

MERSİN / EKONOMİ

Türkiye, haziran ayında Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle yüzde 10,6 düşüşle 18,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Bu ayda çalışma günü sayısından olumsuz etkilenen Türkiye mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatı yüzde 17,7 azalışla 546 milyon 297 bin dolar oldu. Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) ise haziran ayında yüzde 25’lik azalışla 54 milyon 618 bin dolarlık ihracata ulaştı.

Yılın ilk yarısında Türkiye geneli sektör ihracatı yüzde 4,5 azalışla 3 milyar 797 milyon 793 bin dolar olurken, AKAMİB bu dönemde yüzde 0,6 azalışla 421 milyon 582 bin dolarlık ihracat yaptı. Sektörün haziran ayında Türkiye genelinden yaptığı ihracatta en başarılı ilk beş pazarı Irak, Birleşik Krallık, ABD, İran ve Almanya oluşturdu. İlk 6 aydaki sıralama ise Irak, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve İran şeklinde gerçekleşti. AKAMİB’in haziran ihracatında ilk sıradaki Irak’ı; Romanya, Almanya, Fransa ve ABD takip etti. Ocak-Haziran döneminde zirvedeki Irak’ı Almanya, Fransa, Romanya ve Libya izledi.

“Rekabetçi fiyatlar sunacak pozisyon avantajımızın olması gerekiyor”

Artan maliyetler ve enflasyon karşısında kurun uzun süredir aynı pozisyonda kalmasının fiyat rekabetçiliğini zorlaştırdığını vurgulayan AKAMİB Başkanı R. Onur Kılıçer, geçen yıla göre miktar bazında siparişlerin arttığını ifade ederek, “Siparişler memnun edici fakat bunu değere dönüştürmek için rekabetçi fiyatlar sunacak pozisyon avantajımızın olması gerekiyor. İhracatçı firmalarımız uzun zamandır rakip ülkelerle rekabet edebilmek için ciddi fedakârlıklar gösteriyor. Yılın ikinci yarısından daha umutluyuz. Umuyoruz ki ekonomi yönetimimiz ihracatçılar için gerekli destek mekanizmalarını devreye alır. İhracatçıların desteklendiği ortamda daha fazla döviz geliri elde ederek yatırıma, istihdama ve enflasyonla karşı mücadeleye ciddi katkı sunabiliriz” dedi.