Türk ihracatçılar Urumçi ve Cezayir’de yeni iş birliklerine imza attı

İZMİR / EKONOMİ

İhracatçılar, “İpek Yolu’nun yeni fırsatları, Avrasya’nın yeni dinamikleri” teması ile Urumçi’de düzenlenen 8. Çin-Avrasya Expo ve Türkiye’nin onur konuğu ülke olduğu 55.Uluslararası Cezayir Fuarı’ndan (FİA)’ndan yeni iş birlikleri ile döndü.

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi (CCPIT) ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi Hükümeti tarafından 26-30 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenen 8. Çin-Avrasya Expo’nun pek çok farklı sektörü bünyesinde barındırdığını ifade eden Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, “Bilişim teknolojileri, kimya, tekstil, lojistik, gıda gibi farklı alanlarda fuar genelinde toplam 610 milyar yuan (83,9 milyar dolar) değerinde 360 iş birliği anlaşması imzalandı. Fuarda 50 ülke ve uluslararası organizasyondan bin 900’den fazla katılımcı yer aldı. 6 binden fazla ürün çeşidi sergilendi” dedi.

Urumçi’nin Çin-Orta Asya-Azerbaycan-Türkiye’den geçen orta koridor hattı boyunca ve Çin-Avrupa ticaretinde önemli bir lojistik merkezi konumunda olduğunu dillendiren Ertan, “Türk ihracatçıların ve yatırımcıların bu bölgeye şimdiden ilgi göstermesi lazım. Zira önümüzdeki 10 yıl o bölgede hızlı bir gelişim süreci yaşanacak. Dünyada denize en uzak şehir olan Urumçi; buna rağmen, İpek Yolu üzerindeki konumu nedeniyle tarihte ve günümüzde önemli bir ticaret merkezi ve Çin'in batıya açılan kapısı” diye konuştu.

Cezayir’deki fuarın onur konuğu Türkiye’ydi

Cezayir'de 24-29 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenen ''55. Uluslararası Cezayir Fuarı’nın (FIA) onur konuğu Türkiye’ydi. Fuara 26 Türk firması yanında, 26 adet ihracatçı birliği de info-standlı katılım sağladı.

Fuarda Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile Ege, İstanbul ve Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birlikleri info stant ile yer aldılar. EİB Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye’nin Cezayir’e ihracatının geçen sene yüzde 31 artışla 2,5 milyar dolara yükseldiğini dile getirerek, “Kuru meyve ve mamulleri ihracatımız ise yüzde 150 artışla 19 milyon dolara çıktı. Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı ve Afrika'daki en büyük yatırım ortağı Cezayir ile ticari işbirliğimizi geliştirme konusunda önemli bir adım attık” dedi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit ise sektör olarak geçen sene Cezayir’e 2,1 milyon dolar ihracat yapmışken, bu yılın ilk yarısında yüzde 83 artışla 3 milyon dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Girit, “Fuarda Türk somonunun Cezayir pazarında bilinirliliğinin artırılması için çeşitli tanıtım ürünleriyle sektör konusunda bilgi aktardık. Süt ve süt ürünlerinde de önemli bir potansiyel söz konusu” diye konuştu.