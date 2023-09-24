İhracatçıya Avrupa’da fırsat sunacak lojistik merkez atağı

EKONOMİ Gazetesi’nin Türkiye’nin dış ticaret faaliyetlerine katkı amaçlı başlattığı toplantılar serisi sürüyor. Sertrans Logistics’in destekleriyle gerçekleştirilen 'Dış Ticarette Yeni Ufuklar' konulu toplantı serisinin 8'incisine Manisa ev sahipliği yapacak.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbirliği ve ev sahipliğinde yarın gerçekleştirilecek 8’inci Dış Ticarette Yeni Ufuklar Buluşması, Türkiye’nin en önemli dış ticaret merkezlerinden olan Manisa’nın ihracat potansiyelini ortaya koyması açısından önem taşıyacak.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Genel Merkezi’nde 13.30’dan itibaren düzenlenecek etkinlik, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından Manisa’nın en önemli ihracatçı şirketi hüviyetinde olması dışında, Türkiye’nin de alanındaki en büyük ihracatçı konumunda bulunan Vestel’in bugünlere gelmesinde büyük emeği olan Turan Erdoğan’a plaket takdimi yapılacak. Eylül başında Vestel’deki CEO’luk görevini tamamlayan Erdoğan’a kent iş yaşamına katkılarından ötürü plaket takdimi, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilecek.

Ekonomik Görünüm ve Öngörüler başlığını taşıyan Özel Oturum’da EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ile Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, dış ticaretin önemli gündem maddelerine yönelik değerlendirmelerde bulunacak. Oturumda ayrıca Aslanoğlu’nun bir sunumu da yer alacak.

İhracatçıya fırsat sunacak proje sunumu

Toplantının başlıklarından biri de, tüm ihracatçı firmalar için önemli fırsatlar sunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı önderliğinde yürütülen projenin tanıtımı ile ilgili olacak. Sertrans Logistics, Avrupa’da 6 ülkede kurulacak 15 lojistik merkeziyle ilgili ihracatçıya ne gibi avantajların yaratılacağına ilişkin ayrıntılı sunum yapacak. İhracatçıya Avrupa’da zaman ve maliyet avantajı yaratacak projenin ayrıntılarını Sertrans Logistics Kontrat Lojistiği Satış Direktörü Salih Kazdal aktaracak.

EKONOMİ gazetesi Yayın Koordinatörü Vahap Munyar’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek panele, Maxion İnci Jant Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, Coolerbox Company CEO’su Turgay Dağ ile Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş konuşmacı olarak katılacak.