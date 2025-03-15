Samsun'da, ikinci el oto pazarında yaprak kımıldamıyor!

Samsun İkinci El Otomotivciler Sitesi’nde her cumartesi günleri kurulan ikinci el oto pazarında Ramazan Bayramı öncesi hareketlilik yok. Araçlarını satmak için pazara getiren satıcılar alıcıların olmamasından yakınırken, gelen az sayıda alıcı ise fiyatların pahalı olduğunu söyledi.

"Bazı arabaları 7 aydır satmaya çalışıyorum"

Otomobil satıcısı Ali Kanık, "Bayram öncesi iş yok. Herhangi bir alışveriş yok. Eskiden vardı ama şu anda yok. Yaz ayı da ufaktan girmeye başladı. Otomobil pazarında ne alan ve ne satan. Satıcılar gelmiş, alıcılar gözükmüyor. Bazı arabaları 7 aydır satmaya çalışıyorum. Bu araba işinin bayramı kalmadı" dedi.

Otomobil satıcısı Bilal Kaya, "Gelen gidenler var ama piyasa durgun. Alım yok, satım da yok. Sabah saatlerinde biraz gelen vardı ama şu an bakan yok. Geçen bayramda ben buradaydım. O zaman 2 güne sattığımız arabayı şimdi 1 haftada zor satıyoruz" diye konuştu.

Otomobil satıcısı Yasin Tekin, "Araba pazarı durgun durumda. Saat 08.00’den bu yana buradayım ve 1 tane bile müşteri yok. Hep galericiler geziyor. Onlar da ölü fiyat veriyor" şeklinde konuştu.

"İnternetten satışın etkisi var"

Alıcı İsmet Lokumcu ise "Araba pazarında bayram öncesinde hareketlilik yok. Fiyatlar bize göre yüksek, satıcıya göre düşük geliyor. Anlaşamıyoruz. Eskiden burası doluydu. Yer bulamıyorduk. Şimdi gelen giden yok. İnternetten satış çoğaldı. Onun etkisi var" ifadelerini kullandı.