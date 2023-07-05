İlaç sektörü Euro kurunun artırılmasını istedi

Mehmet KAYA

İlaç üreticilerinin gönderdiği mektupta, Bakan Fahrettin Koca’dan randevu istenirken, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde özel olarak uygulanan düşük Euro kuru ve asgari ücrete yapılan artışlar hatırlatılarak “Bu durum, hem ilaç firmalarımızın üretim ve ticari faaliyetleri hem de sağlık sisteminin sürdürülebilirliği konusunda ciddi kaygılar uyandırmaktadır." denildi. TEİS Başkanı Nurten Saydan da eczanelerin ilaçlara erişiminde sorunun devam ettiğini belirterek, Euro kurunun güncel kur olarak hayata geçirilmesi talebini duyurdu.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS), Araştırmacı İlaç Firmaları derneği (AİFD), Sağlık ürünleri Derneği (SURDER), Türkiye İlaç Sanayi Derneği (TİSD) başkanlarınca ortak gönderilen mektupta, 2022 Aralık ayında ilaç fiyat belirlemelerinde kullanılan Euro-TL değerinin 10,7577 olarak belirlendiği, o tarihte Euro güncel kurunun yüzde 54’ü, bugünlerde ise yüzde 38’i düzeyine kadar gerilediği hatırlatıldı.

Kur değerindeki farklılık yanında Temmuz’daki ilave artışla birlikte asgari ücrete yapılan artışın yüzde 107’ye ulaştığı, firmaların üretim maliyeti ve işletme giderlerinin arttığı vurgulanan mektupta, “Bu durum, hem ilaç firmalarımızın üretim ve ticari faaliyetleri hem de sağlık sisteminin sürdürülebilirliği konusunda ciddi kaygılar uyandırmaktadır. Bu nedenle, her türlü zor dönemde vatandaşlarımızın ilaçsız kalmaması için büyük özveri ile hareket eden ilaç sektörü temsilcileri olarak ilaç fiyatlarının belirlenmesinde esas alınan dönemsel Evro değirinin acil olarak ve makul bir düzeyde güncellenmesi ihtiyacı hususunu arz etmek üzere mümkün olması halinde Temmuz ayının 2. haftasında bir görüşme talep etmekteyiz" denildi.

TEİS yazılı açıklamayla eczanelerin rahatsızlığını tekrar gündeme taşıdı

Bu arada Tüm Eczacı İşveren Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan yazılı bir açıklama yaparak, eczanelerin ekonomik olarak mevcut fiyat politikası nedeniyle zor durumda olduğunu, ilaca erişim sorunları bulunduğunu vurguladı. Saydan açıklamasında, “Bizler küçük işletmeleriz, vergi veriyoruz, istihdam yaratıyoruz ve Sağlık Bakanlığı’ndan ilaç sektörünün son halkası olan eczanelerimizin yaşatılması gerektiğini unutmamasını, ekonomik koşulların gereği doğrultusunda İlaç Fiyat Kararnamesinde düzenleme yapması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyoruz. İlaç ve eczacılık hizmetinin sürmesi ve insanımızı yaşatabilmemiz için eczanelerimizin de yaşaması gerekiyor. Bunun için de yeni bir yol bulmak zorundayız. Nasıl ki dünün güneşinde bugünün çamaşırı kurutulamazsa, 2009 yılının ekonomik şartlarına göre hazırlanan düzenlemelerle bugünün ilaç ve eczacılık hizmetlerini sürdürmek imkansızdır” ifadelerine yer verdi.