İMDER Başkanı Nadir Akgün: 50 adet iş makinası deprem bölgesine gönderilmek için hazır

Leyla İLHAN

Depremde arama kurtarma çalışmalarında enkazların kaldırılması ve kişilere ulaşılmasında iş makinaları önemli rol oynuyor.

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akgün, depremde kullanılacak iş makinalarıyla ilgili uyarıda bulundu. Deprem sonrası yaşanan enkazın kaldırılmasında ilk etapta her türlü iş makinasının kullanılmayacağını belirterek, ilk anda sadece kaldırma yönlü hareket edebilen vinç ve belki bir nebze de ekskavatör kullanılabileceğini söyledi.

Diğer ekipmanların şu anda aşağıda kalan canları kurtarmak açısından işe yaramayacağını ifade eden Akgün, “Çünkü ilk zamanlarda ağırlıkla çok küçük makinalar ve elle çalışma önem kazanıyor. Bu makinalar belki ilk günlerde bu amaç doğrultusunda bir tavanı hafifçe oynatmak için kullanacak. Ancak bunu kullanacak operatörlerin de çok dikkatli kullanması lazım. Kullanan kişilerin milimetrik davranması lazım. Bu nedenle sokaktan birileri bu makinaları kullanmamalı” uyarısında bulundu.

Makina stoku az

İMDER olarak üyeleriyle haberleşerek oluşabilecek bu makinaların ihtiyacını AFAD’la birlikte koordineli bir şekilde karşılamaya çalıştıklarını aktaran Akgün, “Üyelerimize dedik ki İMDER kanalıyla yürüyeceğiz. Elinizde verebileceğiniz makinalar varsa bize bildirin. Tek kanaldan yürütelim. Şu anda listeler toplanıyor. Deprem bölgelerine yakın listeler de çıkarıyoruz. Şu ana kadar 50 adet makinayı hazır hale getirdik. Göndermek için AFAD’tan cevap bekliyoruz” dedi. “Ancak bir şanszılık var. Türkiye’de aynı arabadaki gibi çok fazla makine stokunun olmadığı bir dönemde yakalandık” diyen Akgün, “Marmara Depremi esnasında elimizde daha fazla makine stoku vardı. Ama talep gelirse daha fazla toplamaya çalışacağız” açıklamasını yaptı. Akgün, makine yardımı dışında bölgeye gıda ve yiyecek yardımında da bulunduklarını ifade etti.