İnci Jant’a 2,3 milyar, e-müzeye 298 milyon TL

ANKARA/NB EKONOMİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Eylül ayı verilen teşvik belgeleri ile kapatma vizesi yapılan teşvik belgelerine ilişkin listeyi yayımladı. Resmi Gazete’de yayımlanan listede, Eylül ayında 300 şirketin 45,1 milyar TL’lik yatırım teşvik belgesi yer aldı. Bu yatırımlar süresince istihdam edilecek kişi sayısı da 30 bin kişi oldu.

Eylül ayında, tutar ve yatırım alanları bakımından bazı belgeler öne çıktı. Maxion İnci Jant Sanayi Manisa-Yunusemre’de 2 milyar 331 milyon TL’lik yatırım için teşvik belgesi aldı. Dollvet Biyoteknoloji, Şanlıurfa-Eyyübiye ilçesinde veterinerlik, eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler imalatına yönelik olarak 1 milyar 358 milyon TL’lik yatırım teşvik belgesi aldı. Enerji alanında da Akedaş Elektrik Dağıtım Kahramanmaraş- Dulkadiroğlu’nda 1 milyar 250 milyon TL’lik teşvik belgesi aldı.

Eylül ayında ilginç yatırım belgelerinden biri de KEP Dijital Müzecilik şirketi için düzenlendi. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, Şerefiye Sarnıcı, Göbeklitepe ziyaretçi alanı gibi alanlarda çeşitli görselleştirmeler yapan Astel firmasının kurduğu KEP Dijital Müzecilik, İzmir-Selçuk’ta 298 milyon 550 bin TL’lik Dijital Deneyim Müze kurmak için teşvik belgesi aldı. Müzenin yıllık 5 bin ziyaretçi hedefl ediğine belgede yer verildi. Bu arada Eylül ayında sabit yatırım tutarı 812,8 milyon TL olan 35 teşvik belgesi iptal edildi. Aynı dönemde yatırım tutarı 3 milyar 9 milyon TL olan 265 yatırım teşvik belgesinin de tamamlama vizesi verildi. Bu yatırımlar sürecinde istihdam edilen kişi sayısı 13 bin 567 kişi oldu.