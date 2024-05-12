İnegöl'de üretilen Kurşunlu çileğinde ilk hasat başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde üretilen 'Kurşunlu Çileği'nin hasadı başladı. Mahallenin tek geçim kaynağı olan ve Türkiye'nin çeşitli kentlerine gönderilen Kurşunlu çileği, tarlada 35-40 liradan alıcı buluyor.

İlk hasadına mayıs ayının başında başlanan ve 7 kez hasat edilen çileğin son hasadı aralıkta yapılacak. Çilek hasadı için tarlada inceleme yapan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Kurşunlumuz çileğiyle ünlü bir yer. Hemen yanımızda Eymir, Çitli, Hasanpaşa, Kınık, Özlüce gibi köylerimizde çilek üretimi yapıyor. Fakat bunun yüzde 70'i Kurşunlu mahallemizde yapılıyor. Dolayısıyla bunun merkezi bizim köyümüzdür" dedi.

Çilek hasadının 1 Mayıs'ta başlayıp aralık ayına kadar devam ettiğini söyleyen Çelik, "Bu tarih aralığında fiyatlar ilk yukarı çıktığı zaman 40-50 lira civarında işlem görüyor. Çilek bollaştıktan sonra 25 lira civarından işlem görüyor. Bizim çiftçimiz parayı ağustos ayından sonra daha çok kazanıyor" dedi.

Çilek üreticilerinin mevcut şartlardan memnun olmadığını söyleyen Çelik, "Bizim bir halimiz var. Buradan ülkenin her yerine arabalar kalkıyor. Mazot, ilaç, işçi yevmiyeleri çiftçinin belini bükmeye başladı. Bugün burada 750 liradan aşağı işçi yok. Biraz sıkıntılı süreçte üretim yapmaktayız" diye konuştu.

13 bin dekar alanda üretim yapılıyor

Mahallenin geçim kaynağının çilek olduğunu belirten Çelik, "Bölgemizde yaklaşık 13 bin dekar alanda çilek üretimi yapılmakta. Bunun 11 bin dekar civarı Kurşunlu Mahallesi'nde yapılmakta. Toplamda da buradan 3-3,5 ton civarında, çiftçilerimiz iyi bakmaları halinde, almalarını göz önünde bulundurduğumuz zaman, demek ki biz 35 bin-40 bin ton civarında Kurşunlu merkezi bölge olarak çilek üretmekteyiz. Bu bölge yaklaşık 1 milyar 100 milyon lira civarında bir gelir elde ediyor. Bu işte sadece Kurşunlu mahallemizde 500 civarında çiftçi bu işle uğraşırken yine etrafımızdaki hemen bitişik köydekilerle birlikte toplam 800 civarındaki çiftçimiz çilek üretimi yapmaktadır" dedi.

İhracat da yapıldığını ve hedeflerinin daha çok ülkeye ihracat yapılması olduğunu söyleyen Çelik, "Bizim çileğimiz, Avrupa ülkelerine gidiyor. Özellikle Rusya ve Gürcistan'a çilek yolluyoruz. Tek sıkıntımız soğutma sistemleri. TIR'a yüklemeden önce soğutmanız gerekiyor, soğutup yüklemeniz gerekiyor. O anlamda bölge olarak soğutma sistemine ihtiyacımız var" diye konuştu.