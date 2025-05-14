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İngiliz lüks moda devi Burberry, yaklaşık bin 700 çalışanını işten çıkarıyor

İngiliz lüks moda devi Burberry, küresel harcamalardaki durgunluk nedeniyle yaklaşık bin 700 çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, bu kararla birlikte operasyonel verimliliği artırmayı ve kârlılığı yeniden yapılandırmayı hedefliyor.

Haber Merkezi
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İngiliz lüks moda devi Burberry, yaklaşık bin 700 çalışanını işten çıkarıyor
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İngiliz lüks moda devi Burberry, 2027 mali yılına kadar 60 milyon pound tasarruf sağlamayı hedefleyen yeni bir maliyet azaltma planını devreye aldı. Bu yeni plan, daha önce duyurulan 40 milyon poundluk tasarruf programının üzerine eklenecek şekilde tasarlandı.

Yaklaşık 9 bin kişilik istihdama sahip olan şirket, yaptığı açıklamada yeniden yapılanma sürecinin henüz başında olunduğunu belirtti. Ayrıca, mevcut jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizliklerin, bu sürecin seyrini etkileyebileceğine dikkat çekildi.

Marka gücünü korumaya odaklandı

Burberry, operasyonel marjlarını artırma ve marka gücünü koruma stratejileri doğrultusunda ilerlemeye devam ettiğini bildirerek, "Yılın ilerleyen dönemlerinde bu adımların sonuçlarını görmeyi bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Kâr zarara döndü

Mart 2025’te sona eren mali yıl verilerine göre şirketin toplam geliri 2,46 milyar pound olarak gerçekleşti ve analist beklentileriyle örtüştü. Ancak kârlılıkta büyük bir düşüş yaşandı. Geçen yıl 383 milyon pound vergi öncesi kâr açıklayan Burberry, bu yıl 66 milyon pound zarar etti.

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