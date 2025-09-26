İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi ağustosta 79,8 puan oldu

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi’nin 2025 Ağustos ayı sonuçları açıklandı.

Rapora göre; İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi ağustos ayında geriledi. Merkez Bankası faiz indirimlerinin devam edeceği ve ihracat pazarlarında tarife belirsizliklerinin azalacağı yönündeki iyimserliğe rağmen, iç pazardaki yavaşlama endeksi olumsuz etkiledi. Ayrıca ağustos ayında alınan hem yurt içi hem de yurt dışı siparişlerde azalma görüldü. Ağustos ayında Faaliyet Endeksi, Güven ve Beklenti Alt Endeksleri sınırlı ölçüde geriledi.

Bileşik Endeks 1,2 puan geriledi

Tüm bu gelişmeler sonucunda, İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre 1,2 puan gerileyerek 79,8 puana indi. Bileşik Endeks 2024 Ağustos ayında ise 89,2 puan olmuştu. Bileşik Endeks için yılın geri kalanında daha olumlu koşulların oluşabileceği; endeksin faiz indirimleri ve enflasyondaki düşüş ile ihracat pazarlarındaki belirsizliklerin azalmasından olumlu etkileneceği, siyasi ve jeopolitik risklerin ise endekste sınırlayıcı etki yaratacağı vurgulandı.

Faaliyet Endeksi 123,7 puana düştü

Türkiye İMSAD’ın hazırladığı rapora göre Faaliyet Endeksi, 2025 yılı ağustos ayında düşüş gösterdi. Ağustos ayında ihracat pazarlarında yaşanan tarife belirsizlikleri azalmaya başlarken, yurt içinde Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine gitmiş olmasına rağmen sıkılaştırma politikalarının etkisini sürdürdüğü görüldü. Mevsimsellik olumlu etki yaratırken, jeopolitik gerginlikler ise ay boyunca devam etti. Bu gelişmelere bağlı olarak Faaliyet Endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak 123,7 puana indi. Faaliyet Endeksi 2024 yılı ağustos ayı seviyesinin de altında kaldı.

Raporda, yurt içi satışların ağustos ayında bir önceki aya göre belirgin şekilde azaldığına dikkat çekilirken, olumlu yöndeki ekonomik beklentilere rağmen iç pazarın zayıfladığı belirtildi. Ağustos ayında ihracatın yeniden gerilediği, küresel ticarette tarife belirsizliğinin ise azalmaya başladığı kaydedildi. Buna karşın, pazarların durağan seyrini koruduğu, jeopolitik gerginliklerin sürdüğü, üretim ve ciroların ise ağustos ayında belirgin şekilde düştüğü vurgulandı.

Raporda ayrıca, inşaat malzemesi sanayisinde faaliyetlerin dezenflasyon politikaları, ihracat pazarlarındaki gelişmeler ile jeopolitik ve siyasi riskler tarafından şekillendiği de ifade edildi. Yurt içi talebin ağustos ayında zayıfladığı, mevsimselliğin ise olumlu yönde katkı sunduğu belirtildi. İhracat pazarlarında nihai tarifelerin açıklanması ile belirsizliklerin azalmaya başladığına dikkat çekilirken, TL’nin değer kaybının da ihracatı destekleyici unsur olduğu ifade edildi. Faaliyet Endeksi’nin yılın üçüncü çeyreğinde dalgalı bir seyir izleyeceğine dair öngörüde bulunuldu.

Güven Endeksi 53,6 puan olarak gerçekleşti

Rapora göre, Güven Endeksi 2025 yılı ağustos ayında sınırlı ölçüde gerileme gösterdi. Ağustos ayında jeopolitik ve siyasi riskler yeniden hareketlenirken, Merkez Bankası’nın faiz indirimleri ile enflasyondaki gerilemenin ekonomik programa olan güveni koruduğu vurgulandı. Ancak yurt içi faaliyetlerdeki düşüşün güveni sınırladığı ve yurt içi pazara olan güvenin yeniden azaldığı belirtildi. İhracat pazarlarında tarifelerin netleşmesi ile belirsizliklerin azalacak olmasının ise güveni olumlu etkileyeceği ifade edildi.

Bu gelişmelere bağlı olarak, 2025 Ağustos ayında güven seviyesi bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak 53,6 puana geriledi. Güven Endeksi 2024 yılı ağustos ayını ise 65,2 puan ile kapatmıştı. Raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesinin ağustos ayında sınırlı ölçüde azaldığı, inşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayisinde güvenin de sınırlı ölçüde gerilediği kaydedildi.

Yurt içi pazarlarda güvenin ağustos ayında yeniden zayıfladığı, ihracat pazarlarına olan güvenin ise sınırlı ölçüde gerilediği belirtildi. Raporda ayrıca, Güven Endeksi’nde birçok unsurun belirleyici olmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Siyasi gelişmelerin Güven Endeksi’ni etkileyen en önemli unsurlardan biri haline geldiği, ancak ağustos ayında siyasi risklerin daha az hissedildiği ifade edildi. Bununla birlikte, reel sektörde devam eden sıkıntıların güven üzerinde olumsuz etkiler yarattığına vurgu yapıldı.

Beklenti Endeksi 65,4 puana geriledi

Raporda, 2025 yılı ağustos ayında Beklenti Endeksi’nin sınırlı ölçüde gerilediği belirtildi. Böylece endeksteki gerileme sekizinci ayına girmiş oldu. Ancak gerilemenin yavaşladığına dikkat çekildi. Merkez Bankası’ndan yeni faiz indirimleri olasılığı ile enflasyondaki gerilemenin beklentileri olumlu etkilediği, siyasi risklerdeki hafiflemenin de beklentilere destek sağladığı ifade edildi. Buna karşın, jeopolitik risklerin hareketlenmesi ve iç pazardaki yavaşlamanın beklentiler üzerinde olumsuz katkı yaptığı vurgulandı.

Bu gelişmelere bağlı olarak, 2025 Ağustos ayında Beklenti Endeksi bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak 65,4 puana indi. Beklenti Endeksi 2024 yılı ağustos ayında ise 74,6 puan seviyesinde gerçekleşmişti. Rapora göre, Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler ağustos ayında durağanlaşma gösterdi. Merkez Bankası faiz indirimi olasılığı ve enflasyondaki gerileme beklentileri desteklerken, jeopolitik risklerin beklentileri sınırladığına dikkat çekildi.

Önümüzdeki üç aya ilişkin sipariş ve beklentiler de raporda değerlendirildi. Buna göre, yurt içi siparişler ağustos ayında azalırken ihracat siparişleri ise yeniden gerileme gösterdi. Önümüzdeki üç aya yönelik üretim beklentilerinin artış gösterdiği, yatırım ve istihdam beklentilerinin ise sınırlı ölçüde düştüğü kaydedildi. Raporda, üretim beklentilerinin ise yeniden yükselişe geçtiği vurgulandı.

Değerlendirmeler kapsamında, 2025 yılının ikinci yarısında beklentileri şekillendirecek ana unsurların ekonomik, siyasi ve jeopolitik gelişmeler olacağına dikkat çekildi. Faiz indirimlerinin reel sektörü rahatlatacağı, ihracat pazarlarında nihai tarifelerin açıklanmasıyla belirsizliklerin azalacağı belirtildi.