İnşaat malzemesi şirketleri küreselleşiyor

BESTENİGAR KARA

ABD merkezli Watermark Investments Yönetici Ortağı, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) ABD Temsilcisi, Mimar ve Gayrimenkul Geliştiricisi Çağrı Kanver aracılığıyla ABD pazarına giren 20’yi aşkın Türk inşaat malzemeleri firması, yalnızca 2022’de Türkiye ihracatına 50 milyon doların üzerinde katkı sağladı. ABD’de devam eden ve önümüzdeki dönemde başlayacak gayrimenkul projelerine yönelik gerçekleştirdiği iş ziyareti kapsamında İstanbul’da bulunan Kanver, EKONOMİ’nin haftalık İngilizce yayını TR MONITOR’e konuştu. Türkiye’de üretilen inşaat malzemelerindeki kalitenin dünya ile kıyaslandığında çok daha iyi durumda olduğunu ve Türk inşaat malzemeleri sektörünün markalaştığını belirten Kanver “Türk inşaat malzemeleri üreticileri ve diğer Türk üreticiler, kur farkından da yaralanarak yurt dışında başarılı işler yapıyorlar” dedi.

GYODER ABD Temsilcisi

ABD ve Türk gayrimenkul camiasında etkili bir isim olarak bilinen Kanver, 2022 yılında New York’ta düzenlenen Real Estate Development Awards’da (RED Awards), ‘Yılın Gayrimenkul Yatırımcısı’ ödülünü aldı. Kanver, 2009 yılından bu yana yerleşik olduğu ABD’de, Türkiye ihracatı ve Türk markalarına katkıda bulunmak için faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Kanver, GYODER ABD Temsilcisi olarak da ABD’ye gelen Türk inşaat ve gayrimenkul şirketlerine pazar hakkında rehberlik ve bilgilendirme çalışmaları yapıyor. “Son iki yıldır bu şirketlere en iyi şekilde yardımcı olmaya ve onları ABD gayrimenkul sektörünün tüm alanlarına yönlendirmeye çalıştığımızı, reklamlar, tanıtımlar ve panellerdeki konuşmalarla dile getirdik” diyen Kanver, hedefinin çok daha fazla Türk şirketini ABD’ye taşımak olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl 1,48 milyonluk konut satışıyla Türkiye’nin Avrupa’da ilk sıraya, OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ülkeleri arasında da ABD’den sonra ikinci sıraya yerleştiğini ifade eden Kanver “Konut satışı, müteahhitlik ve konut üretimi bağlamında, Avrupa’nın bir numaralı ülkesiyle dünyanın bir numaraları ülkesini bir araya getiriyor ve evlendiriyoruz” dedi. Kanver, Türk şirketlerini ABD’deki imkanlarla hızla küreselleşebilecekleri güçlü bir oyuncu haline getirmeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

İstanbul marka şehir olmalı

Çağrı Kanver, İstanbul’un, gayrimenkul, ekonomi, yaşam koşulları ve kalitenin aynı anda var olduğu bir marka şehir olması gerektiğini söyledi. Bunun için güçlü bir ekonomi ve turist rakamlarının ön plana çıktığını vurgulayan Kanver “Türkiye, son 20 yılda şehirleşme konusunda atılımlar yaptı. Ancak istenilen seviyenin yakalanıp yakalanmadığını zaman gösterecek” dedi. İstanbul’un bir deprem kenti olduğunu ve sektörel çalışmaların bu çerçevede yapılmasını gerektiğinin de altını çizen Kanver “Dünya genelinde birçok gayrimenkul projesi üst segmente odaklanıyor. Türkiye’deki sosyal konut projeleri alt ve orta gelir gruplarının ev sahibi olmalarını sağlıyor. Örneğin, New York’ta bu tür projeler çok az. Marka şehirler bu sorunu çözemiyor. Bu da onların handikapı” diye konuştu.