İpotekli konut satışları 5 yılın en düşüğünde

Emircan YAMAN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, konut satışları yıllık bazda yüzde 8,7 azalışla 93 bin 761’e gerilerken, ipotekli konut satışları ise yüzde 58 azalarak 5 bin 577’ye inerek Kasım 2018’den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. TÜİK tarafından yayımlanan veriler ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere karşılaştırmalı olarak bakıldığında, konut kredisi faizleri arttıkça ipotekli konut satışlarının gerilemekte olduğu görüldü.

Faizler arttıkça ipotekli satışlar frene bastı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ortodoks politikalara dönüş kapsamında haziran ayından itibaren politika faizini kademeli olarak artırdı. Politika faizindeki artış, aktarım mekanizmaları kanalıyla kredi faizlerine de yansıdı ve ortalama konut kredisi faizi 2 Haziran haftasında yüzde 18,05 seviyesindeyken, 29 Eylül ile sona eren haftada yüzde 40,87’ye kadar çıktı.

Konut kredisi faizlerindeki artış, toplam konut satışları içindeki ipotekli satışların payını da kademeli olarak azalttı. TCMB verilerine göre, konut kredisi faizinin ortalama yüzde 21,29 olduğu Haziran 2023’te ipotekli satışlar 13 bin 463 satış ile toplam konut satışlarının yüzde 16,10’unu oluştururken, faizin yüzde 32,24 olduğu temmuz ayında 14 bin 533 satış ile toplam satışların yüzde 13,27’sini, faizin yüzde 36,22 olduğu ağustos ayında 16 bin 375 satışla yüzde 13,41’ini, faizin yüzde 40,25 olduğu eylül ayında 8 bin 446 satışla toplam satışların yüzde 8,22’sini, faizin yüzde 41,53 olduğu ekim ayında ise 5 bin 577 satışla toplam satışların yüzde 5,95’ini oluşturdu.