Irak, OPEC+ kesintilerinin yenilenmesini kabul etmeyeceğini duyurdu

Irak Petrol Bakanı, Haziran ayının başında yapılacak olan sonraki toplantıda petrol üretimindeki kesintilerin yenilenmesini kabul etmeyeceğini açıkladı. Bu açıklama, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) arasında devam eden üretim kesintisi tartışmalarını daha da karmaşık hale getirebilir.

Bakanların 1 Haziran'da Viyana'da bir araya gelmesi ve mevcut kesintileri ikinci yarıya taşımaları bekleniyordu.

Ancak Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdul Ghani, dün Bağdat'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir sonraki OPEC+ toplantısında üretim kesintilerinin yenilenmesi konusunda anlaşmaya varmayacağız" dedi.

Irak savaşın yıktığı ekonomiyi yeniden inşa etmeye çalışıyor

OPEC'in ikinci en büyük üreticisi olan Irak, mevcut kısıtlamaları tam olarak uygulamayarak grup içinde şimdiden huzursuzluğa neden oluyor. Bakanın bu tutumunu Viyana'daki toplantıda da sürdürüp sürdürmeyeceği ise henüz belli değil.

Irak Petrol Bakan Yardımcısı Basim Mohammed Khudair ise Bağdat'ın "OPEC ve müttefikleri tarafından belirlenen son tarih içerisinde gönüllü kesinti kararına bağlı olduğunu" söyledi.

Savaşın yıktığı ekonomisini yeniden inşa etmeye çalışırken OPEC hedeflerini tutturamama konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Irak, son dönemdeki zayıf uyumu telafi etmek için yıl sonuna kadar ek kesintiler yapmayı kabul etmişti.