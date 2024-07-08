İş arayanların kriterleri değişti: İşverenin karakteri de kararı değiştiriyor

Hizmet sektöründe asgari ücretler artış gösteriyor: Adayların beklentilerinin %45 oranında artmasıyla birlikte, işverenler hizmet sektöründe %50'ye varan zamlar yaparak yeni asgari ücret seviyesini 24.000-24.500 lira bandına çekti.

CNBC-e'de yer alan haberler/hizmet-sektorunde-asgari-ucret-24-bin-lirayi-asti-h1523">habere göre Türkiye'de istihdam piyasasının nabzını tutan uzmanlar, asgari ücretin çeşitli sektörlerdeki farklılıklarına dikkat çekiyor. Özellikle hizmet sektöründe asgari ücretin diğer sektörlere göre daha yüksek seviyelerde seyrettiği belirtiliyor.

İstihdam piyasasının nabzını tutan Mert Yıldız, son dönemde adayların beklentilerinin önemli ölçüde arttığını ve işverenlerin buna yanıt olarak ciddi zamlar yaptığını ifade etti. Aralık ayında yapılan son asgari ücret zammının ardından, Mayıs ve Haziran verileri değerlendirildiğinde, adayların ücret beklentilerinin yüzde 45 oranında arttığı görüldü. Bu artışa rağmen işverenler, hizmet sektörü başta olmak üzere birçok sektörde yüzde 50’ye varan zamlar yaparak yeni asgari ücret seviyesini 24.000-24.500 lira bandına çekti.

Hizmet sektöründe büyük artış

Hizmet sektörü, özellikle yeme içme, perakende, depo ve lojistik gibi alt dallarında dikkat çekici ücret artışları yaşandı. Yıldız, bu sektörlerdeki işverenlerin, adayların beklentilerini karşılamak adına ciddi zamlar yaptığını belirtti. "Yeme içme sektörü, perakende ve lojistik gibi alanlarda yeni asgari ücret seviyesi 24.500 lira seviyesine gelmiş durumda" dedi.

İşverenlerin eleman bulma zorluğu

Ancak, sadece ücret artışı işverenlerin eleman bulmasını kolaylaştırmıyor. Adayların iş tercihlerini belirleyen birçok faktör bulunuyor. Lokasyon, işverenin sunduğu ek imkanlar ve işverenin karakteri gibi unsurlar, adayların kararlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. İşverenlerin, sadece ücret artışıyla değil, aynı zamanda ulaşım desteği, yemek imkanı ve özel sağlık sigortası gibi yan haklarla da adayları cezbetmeye çalıştıkları gözlemleniyor.

Sektörlere göre iş bulma kolaylığı

En kolay iş bulunabilen sektörlerin başında yeme içme sektörü geliyor. Yaz aylarında artan talep nedeniyle bu sektördeki işverenlerin ciddi bir eleman arayışı içinde olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda, kurye sektöründe de önemli artışlar yaşanıyor. E-ticaretin gelişmesiyle birlikte kuryelik, önemli ve talep gören bir meslek haline gelmiş durumda.

Mevsimsel iş geçişleri

Mevsimsel iş geçişleri de dikkat çeken bir diğer konu. Kış aylarında garsonluk veya mutfak işleri gibi kapalı alanlarda çalışan adaylar, yazın hava şartlarının düzelmesiyle birlikte kuryeliğe geçiş yapıyor. Bu durum, iş piyasasında mevsimsel hareketliliği de beraberinde getiriyor.

Mert Yıldız, bu trendlerin ve aday beklentilerinin işverenler tarafından dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurgularken, işverenlerin sadece ücret artışı ile değil, sundukları yan haklarla da adayları cezbetmeleri gerektiğini belirtti.