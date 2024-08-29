İş dünyası, rahatsızlığını Gelir İdaresi’ne de iletti

HÜSEYİN GÖKÇE

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği( TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının enflasyon düzeltmesine ilişkin çekincelerini dile getirmek üzere dün Maliye Bakanlığı’na gitti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu’nun başkanlık ettiği toplantıda ağırlıklı olarak enflasyon düzeltmesine ilişkin son dönemlerde sıkça gündeme gelen eleştiriler masaya yatırıldı.

İş dünyası enflasyon düzeltmesiyle ilgili hiç gelir elde etmeyen, satış yapmayan şirketlere düzeltme sonrası vergi çıkması konusuna itiraz ediyor. Bir diğer itiraz konusu ise yatırım yapan şirketlerin, yatırım için kullandıkları dış kaynakları enflasyon düzeltmesine tabi tuttuklarında daha yatırıma başlamadan, üretim aşamasına geçmeden vergi tahakkuk etmesi olarak öne çıkıyor. En temel itiraz noktası ise kullanılan dış kaynak miktarının yüksek olması, başka bir ifade ile öz kaynağı zayıf olan şirketler için de vergi tahakkuk etmesi. Ayrıca duran varlıkların değerlenmesi kaynaklı vergi tahakkuku sorunu da iş dünyası temsilcileri tarafından dile getirildi. Bütün bu itiraz noktaları ve şu ana kadar verilen beyannameler kaynaklı pratikte yaşanan sorunlar, TOBB bünyesindeki başkanlar tarafından, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Hatipoğlu ile Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar’a iletildi. Ayrıca reel sektörün başta finansman olmak üzere ekonomide yaşadıkları diğer sorunlar da masaya yatırıldı.

Maliye bu aşamadan sonra ne yapabilir?

EKONOMİ, iki hafta öne enflasyon düzeltmesinin yatırımlar ve 1 fatura dahi kesmemiş şirketler yönünden esnetilmesi yönünde hazırlıklar yapıldığını duyurmuştu. Aradan geçen sürede birçok platformda pratikte yaşanan sıkıntılar, hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a iletildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaşabilenler de sıkıntılarını doğrudan Erdoğan’a anlattılar.

Edinilen bilgilere göre yatırımlar ve gayrifaal işletmelerin kapsam dışı tutulmasına yönelik ekonomi yönetiminde bir kanaat oluştu. Ancak bunun mevzuata işlenmesi noktasında Maliye’nin önünde iki seçenek bulunuyor. Bunlardan bir tanesi sirküler ile muhataplara duyuru yapılması. Diğer seçenek ise enflasyon düzeltmesine ilişkin kanunun uygulanmasına yönelik tebliğde değişiklik yapılması. Zaten enflasyon düzeltmesi beyannamelerini de içerecek ikinci geçici vergi dönemine yönelik beyannamelerin verilmesi süresi önce 27 Ağustos’a ardından da 6 Eylül Cuma gününe ertelenmişti. Kamuoyunda bu ertelemenin yapılacak esnetme düzenlemeleri için zaman kazanmak amacıyla yapıldığı yönünde bir görüş oluşmuş durumda.

Toplantıya kimler katıldı?

Toplantıya Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, GİB Daire Başkanı Mehmet Vasıf Ulusoy, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, ASO Başkan Yardımcısı Ertuğrul Onat, ATO Başkanı Gürsel Baran, MÜSİAD Başkan Yardımcısı İbrahim Hakkı Polat, MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz, İSO Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Özhamaratlı, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar katıldı. Bakan Yardımcısı Hatipoğlu’nun herhangi bir yorum yapmadan sadece sorunları dinlediği bildirildi.