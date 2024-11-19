İsdemir sigorta şirketinden 155 milyon ABD doları tazminat alacak

İsdemir, 6 Şubat depremi nedeniyle sigorta şirketinden 155 milyon dolar daha tazminat alacak.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre söz konusu tutarı yıl sonuna kadar sigorta şirketin tahsil edileceği öngörüldü.

Tesisleri on binlerce kişinin öldüğü 6 Şubat depreminde hasar gören ve üretimini birkaç ay durdurmak zorunda kalan İsdemir, daha önce de sigorta şirketinden 205 milyon dolar tazminat almıştı.