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İŞKUR’da en çok aranan meslekler belli oldu! Bakan Işıkhan: 2 ayda 50 bin işçiye ulaşıldı

İŞKUR işveren ile iş arayanları buluşturmaya devam ediyor. Sistemde en çok aranan meslekler belli oldu. İş gücü piyasası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR vasıtasıyla 2 ayda işverenin 50 bin işçiye ulaştığını açıkladı.

Haber Merkezi
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İŞKUR’da en çok aranan meslekler belli oldu! Bakan Işıkhan: 2 ayda 50 bin işçiye ulaşıldı
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İŞKUR’un aday havuz sistemi işçi ve işvereni buluşturuyor. Eylülden bu yana 34 bin 736 sorgulamanın yapıldığı sistemde en çok aranan meslekler de belli oldu.

Aday havuz sistemi işçi ve işvereni bir araya getirdi

İş gücü piyasası ve İŞKUR verileri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aday Havuz Sistemi sayesinde işverenler ile İŞKUR'a kayıtlı iş arayanların buluşturulduğunu bildirdi.

“İŞKUR vasıtasıyla 2 ayda 50 bin işsiz işverenle buluştu”

Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 23 Eylül'den bugüne kadar 34 bin 736 sorgulamanın yapıldığı sistemde, bunun sonucunda işverenler tarafından 50 bine yakın iş arayan vatandaşa ulaşıldığını kaydetti.

Bakan Işıkhan, "Yenilikçi uygulamalarla iş gücü piyasasını daha verimli hale getirmeye ve istihdamımızı güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı. 

İşte İŞKUR’da en çok aranan meslekler

Işıkhan'ın paylaştığı grafikte, Aday Havuz Sistemi'nde en çok aranan meslekler, "makine mühendisi, büro memuru, ambar/depo görevlisi, sekreter, güvenlik görevlisi, muhasebeci ve kasiyer" olarak sıralanıyor.

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