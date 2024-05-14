İŞKUR’dan engelli ve eski hükümlü girişimcilere 500 bin liraya varan hibe destek

İŞKUR, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonunu kullanarak engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonunu, işe ve işyerine uyumlarını sağlamayı ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarını desteklemeye devam ediyor.

Muğla Çalışma ve İş Kurumu tarafından iş kurmak isteyen engelli, eski hükümlü ve korumalı işyerleri kuruluşuna 500 bin liraya kadar hibe sağlanacak. 2024-2 Dönemi Proje Başvuruları ise 16 Nisan'da e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

Engelli girişimciler için hazırlanan projelere 400 bin liralık kuruluş işlemleri desteği, işletme gideri desteği ve kuruluş desteği şeklinde hibe sağlanacak. Ayrıca eski hükümlülerin projeleri için 300 bin lira, korumalı işyerleri statü belgesi sahipleri için ise 500 bin lira destek sunulacak.

Başvurular 7 Haziran 2024'e kadar e-Devlet üzerinden yapılacak. Hizmet Merkezlerine elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuruda bulunacak engellilerin aranacak şartlar arasında İŞKUR'a kayıtlı olmaları, belirli bir sağlık kurulu raporuna sahip olmaları, 18 yaşını tamamlamış olmaları ve emekli olmamaları gibi kriterler bulunuyor. Ayrıca, girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmaları da gerekiyor.