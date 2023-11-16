İSO, 40 ülkeden gıda tedarikçilerini İstanbul’da buluşturdu

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Karibu ortaklığında düzenlenen İstanbul Uluslararası Gıda Buluşmaları kapsamında, 40’ı aşkın ülkeden 100’den fazla alıcı iş birliği fırsatlarını değerlendirmek adına bir araya geldi. 15-16 Kasım tarihlerinde düzenlenen ve Türkiye’nin en prestijli gıda üreticilerini dünyanın en büyük süpermarket zincirleriyle ve büyük gıda ithalatçılarıyla buluşturan etkinlikte, 65’i yerli olmak üzere, 80’in üzerinde yabancı firmayla toplam 3 bin 500’ün üzerinde ikili görüşme gerçekleştirildi. İSO Genel Sekreteri Haktan Akın, etkinliğin açılışında gerçekleştirdiği konuşmada, gıda sanayisinin Türk ekonomisinin önemli bir bileşeni konumunda olduğunu vurgulayarak, “65 firmamız ile 40’tan fazla ülkeden gelen, market zincirleri ve toptancılardan oluşan 80’in üzerinde yabancı firmanın yetkilileri ile bir arada olmaktan ve ülkemizde ilk defa bu ölçekte sektörel alım heyeti etkinliğine ev sahipliği yapmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. İki gün sürecek yoğun bir ikili görüşme maratonunda ümit ediyorum ki firmalarımız yeni iş anlaşmaları imzalayacak ve ticaretin gelişmesine katkıda bulunacaklar.” diye konuştu.

“Üyelerimize desteğimiz sürecek”

İşyeri sayısı, istihdam ve yaratılan katma değer bakımından Türk ekonomisi içinde gıda sektörünün ciddi bir ağırlığı olduğunu kaydeden Akın, “2022 yılında Türkiye’nin gıda ihracatı 29 milyar doları geçmiş, ithalatı ise 24 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu yoğun rekabet içindeki sanayi firmalarımızı yeni pazar ve yeni müşteriler ile buluşturacak en kritik faaliyetlerden birisinin de tedarikçiyi, alıcı ile buluşturan ikili iş görüşme etkinlikleri olduğunu biliyoruz. İstanbul Sanayi Odası olarak biz bu dönüşümün farkında olarak uluslararası pazarlarda, üyelerimizin rekabetçi konumlarını artırmaları ve ihracatlarını geliştirmeleri için hizmetlerimize yenilerini ekleyerek sanayicimize destek olmayı sürdürmekteyiz. Hedef pazar araştırması danışmanlığı, UR-GE projeleri, sektörel ticaret ve alım heyetlerinin yanı sıra yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve mesleki gelişim konularına odaklanan birçok hizmetimizle üye firmalarımıza ve ülke ekonomisine katkıda bulunma gayreti içindeyiz.” dedi.

Her firma en az 25 görüşme gerçekleştirdi

Şekerlemeden unlu mamullere, dondurulmuş gıdadan sağlıklı atıştırmalıklara kadar birçok üretim alanında lider konumdaki üreticiler ile alıcıların sadece davetle katılabildiği ve alanında en büyük ithalatçıların yer aldığı etkinliğe, Almanya’dan Rewe, TOKFOOD GMBH ve Avusturya’dan ALDI, Suudi Arabistan’dan Tamimi ve Lulu Hipermarket, Kenya’dan Maf Carrefour, Özbekistan’dan Korzinka, Bosna-Hersek’ten Bingo, Portekiz’den Seganave gibi büyük alıcılar katıldı. Gıda buluşmaları kapsamında, katılımcı her firmanın en az 25 görüşme yaptığı; 2 gün sonunda toplam 3 bin 500’ün üzerinde toplantının gerçekleştiği belirtildi.