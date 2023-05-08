İstanbul Finans Merkezi’nde ilk işçi eylemi

ANKARA (EKONOMİ) – Vakıfbank’a ait Vakıf Pazarlama’da KOOP-İŞ sendikası ile yürütülen toplu sözleşmede yaşanan tıkanma üzerine sendika eylem süreci başlattı. Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, 10 Mayıs günü Vakıfbank’ın İstanbul Finans Merkezi’ndeki binası önünde kitlesel basın açıklaması yapılacak. Bu eylem, aynı zamanda İstanbul Finans Merkezi’ndeki ilk işçi eylemi olacak.

İşverenin uzlaşmaya yanaşmadığı nedeniyle tıkanma yaşandığı belirtilerek, “İşverenin sosyal diyalogdan uzak ve uzlaşmaz bir tavır sergilemesi nedeniyle görüşmeler tıkanmıştır. İşveren, üyelerimizin ücret ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan haklarının iyileştirilmesi konusunda somut ve çözüme dair hiçbir olumlu adım atmamaktadır” denildi.

İşlerinin sendikasızlaştırılmasına yönelik mevzuata aykırı tavırlar da gözlendiği belirtilen açıklamada, sendikalı ve sendikasız çalışanlar arasında farklı ücret uygulaması yapıldığına da vurgu yapıldı.

Açıklamada, “Koop-İş Sendikası, işverenin haksız ve kabul edilemez tutumunu protesto etmek, üyelerimizin hak ve çıkarlarını savunmak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yasalardan kaynaklanan meşru ve demokratik hakkını sonuna kadar kullanma kararı almıştır” denildi.

KOOP-İŞ Sendikası, 10 Mayıs günü Vakıfbank Genel Müdürlüğü Ataşehir Finans Merkezi’nde ve Ankara’daki hizmet binası önünde, TÜRK-İŞ üyesi diğer sendikaların da katılımıyla kitlesel basın açıklaması yapacağını duyurdu. Bu eylem, İstanbul Finans Merkezi’nde yapılan ilk işçi eylemi olacak.