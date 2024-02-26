İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesinin fiyatı 15 lira olarak belirlendi.
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvime göre Ramazan ayı 11 Mart pazartesi günü başlayacak. 9 Nisan 2024 salı günü Ramazan ayının son günü ve 10 Nisan ise Ramazan Bayramının 1. günü.
Ramazan ayı yaklaşırken pide fiyatları da belli oldu.
Fırıncılar Federasyonu, İstanbul ve Ankara'da 250 gram Ramazan pidesinin fiyatı 15 lira olarak belirlendiğini duyurdu.