İstanbul’a “dev fuar merkezi” bilmecesi çözülüyor

Merve YİĞİTCAN – İSTANBUL



İlk kez 2015 yılında Kadir Topbaş’ın İBB başkanlığı döneminde gündeme getirilen İstanbul’daki fuar alanlarının genişletilmesiyle ilgili çalışmalarda planlar netleşti. 2021 yılında Anadolu Yakası’nda kurulacağı konuşulan uluslararası fuar merkeziyle ilgili lokasyon Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün yaptığı açıklamayla netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2022 ihracat rakamlarının açıkladığı toplantıda, “Atatürk Havalimanı’nın yanında olacak” diyerek yer gösterdiği genişleme çalışmalarıyla İstanbul Fuar Merkezi’nin (İFM) kapalı alanının 96 bin metrekareden 225 bin metrekareye çıkarılması hedefleniyor. Edinilen bilgiye göre, genişleme çalışmalarının bir kısmı İFM çevresindeki İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’ne ait olan alanda, bir kısmı da Serbest Bölge’ye ait olan yaklaşık 90 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek. Proje çerçevesinde eski Mydonose Showland’in olduğu alana da iki katlı bir fuar alanı yapılması söz konusu olabilir.

İTO koordine edecek, TİM yönetimde olacak

Genişleme çalışmalarının ardından İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) büyük ortağı olduğu İDTM’ye ait İFM’nin 125 bin metrekare kapalı alana sahip TÜYAP’ı geçmesi bekleniyor. Avrupa’nın en büyük fuar merkezlerinden biri olmaya aday olacak fuar kompleksi İTO’nun koordinasyonunda kurulacak, aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) de bu merkezin yönetiminde yer alacak.



İFM’nin sahibi olan İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nin (İDTM) de Yönetim Kurulu Başkanı olan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, fuar merkezine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye’nin fuarcılıkta lider ülkelerden biri olması amacıyla ortaya koyduğu vizyon için teşekkür eden Avdagiç, “Türkiye’yi fuarcılıkta marka ülke yapma hedefimiz için bu yıl atak yapıyoruz. Bu kapsamda Yeşilköy’de şu anda 11 salonun bulunduğu İstanbul Fuar Merkezi’ni Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef doğrultusunda 96 bin metrekareden 225 bin metrekareye büyüteceğiz. Bu proje tamamlanınca İstanbul, Avrupa’da bu kadar büyük kapalı fuar alanına sahip ender şehirlerden biri olacak” diye konuştu.

11 salonda 71 fuar yapıldı

İFM’nin fuarlarını halen 96 bin metrekare kapalı alanda gerçekleştirdiğini belirten Avdagiç, “İFM’de konsept projesi hazırlanan ilave fuar alanı ve ikinci etap olarak projelendirilecek bölümü de dahil edince toplam kapalı fuar alanımız ilk etapta 170 bin metrekareye çıkacak. Ayrıca hemen yanımızdaki arazi üzerinde de inceleme çalışmaları başlatıldı. Buranın da İFM’ye katılmasıyla toplam kapalı fuar alan büyüklüğü, Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği üzere 225 bin metrekareye ulaşacak” bilgisini verdi. Avdagiç, İstanbul Fuar Merkezi için genişleme sürecini geçtiğimiz yıl başlattıklarını kaydetti. Şekib Avdagiç, “2022 yılında 11 salonumuzun bulunduğu İstanbul Fuar Merkezi’nde 71 fuar kiralaması gerçekleştirdik. 2023 yılı için de 82 fuarın sözleşmesini imzaladık. Bunlar pandemi öncesi dönemle, yani 2018 ve 2019 yılıyla kıyaslandığında 2 kat büyümeye işaret ediyor. Mevcut fuar salonlarımızın sayısını artırmak zaruri hale geldi. Bu doğrultuda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.