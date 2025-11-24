İstanbul’da 250 taksi ruhsatı 5 milyon liradan satışa çıkarıldı

ANKARA (EKONOMİ)

Geçici teminatın 150 bin lira olarak belirlendiği ihale kapsamında satılan plakalar 29 yıl süreyle geçerli olacak. İhale 9 Aralık’ta yapılacak ve teklifler 8 Aralık’a kadar verilebilecek.

İhale katılımcılarından, şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçtiği, adına kayıtlı başka bir toplu taşıma aracı olmadığına yönelik beyan alınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 17 Nisan 2025’te yaptığı toplantıda, tarihli Belediye Meclisi toplantısında 2 bin 500 taksi plakası verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda 9 Aralık’ta 250 plaka için ihale yapılacak.