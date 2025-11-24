  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İstanbul’da 250 taksi ruhsatı 5 milyon liradan satışa çıkarıldı
Takip Et

İstanbul’da 250 taksi ruhsatı 5 milyon liradan satışa çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 250 taksi plakasını tanesi 5 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul’da 250 taksi ruhsatı 5 milyon liradan satışa çıkarıldı
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ)

Geçici teminatın 150 bin lira olarak belirlendiği ihale kapsamında satılan plakalar 29 yıl süreyle geçerli olacak. İhale 9 Aralık’ta yapılacak ve teklifler 8 Aralık’a kadar verilebilecek.

İhale katılımcılarından, şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçtiği, adına kayıtlı başka bir toplu taşıma aracı olmadığına yönelik beyan alınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 17 Nisan 2025’te yaptığı toplantıda, tarihli Belediye Meclisi toplantısında 2 bin 500 taksi plakası verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda 9 Aralık’ta 250 plaka için ihale yapılacak.

Mevduat faizinde oranlar güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...Mevduat faizinde oranlar güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...Ekonomi
Jeopolitik riskler takip ediliyor: Altındaki düşüş alım fırsatı mı?Jeopolitik riskler takip ediliyor: Altındaki düşüş alım fırsatı mı?Altın Haberleri
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Emlak vergisine tavan uygulaması geliyorEmlak vergisine tavan uygulaması geliyorGündem

 

Ekonomi
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman yatacak? Promosyon ödemesi ne kadar?
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman yatacak? Promosyon ödemesi ne kadar?
Dijital Türk Lirası Projesi'nin ikinci faz ilerleme raporu yayımlandı: Çevrimdışı ödemelerde yeni adımlar geliyor
Dijital Türk Lirası Projesi'nin ikinci faz ilerleme raporu yayımlandı
Ticari araç ve kamyon ihracatında yıl sonu öncesi rekor seviyeye ulaşıldı
Ticari araç ve kamyon ihracatında yıl sonu öncesi rekor seviyeye ulaşıldı
Bankacılık devinden 2026 için TCMB faiz tahmini
Bankacılık devinden 2026 için TCMB faiz tahmini
Türkiye'nin çiğ süt üretimi son 3 yıldır artış gösterdi
Türkiye'nin çiğ süt üretimi son 3 yıldır artış gösterdi
İthal edilecek oyuncaklara yönelik "künye" denetimleri yapılacak
İthal edilecek oyuncaklara yönelik "künye" denetimleri yapılacak