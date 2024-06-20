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İstanbul’da halk ekmeğe yüzde 60 zam!

SON DAKİKA... İstanbul Halk Ekmek'te 250 gramlık ekmeğin fiyatı yüzde 60 zamla 5 liradan 8 liraya çıkarıldı.

Haber Merkezi
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İstanbul’da halk ekmeğe yüzde 60 zam!
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İstanbul Halk Ekmek’te 250 gramlık ekmeğin fiyatı yüzde 60 zamla 5 liradan 8 liraya yükseldi.

8 liradan satışa sıunuldu

İstanbul’daki halk ekmek bayilerinde 250 gramlık ekmek 8 liradan satışa sunuldu. 250 gramlık ekmeğin fiyatı geçen yıl Temmuz ayında 3 liradan 5 liraya yükseltilmişti

İstanbul halk ekmek zamlı fiyatlar

670 gram tost ekmeğinin fiyatı 45 TL

500 gramlık organik tam buğday ekmeği 40 TL

200 gram galeta grissini 30 TL

50 gram Akdeniz ekmeği 2,25 TL

350 gram ruşeymli ekmek 30 TL

400 gram çavdarlı ekmek 40 TL

50 gramlık altın çörek 7,5 TL

1 kilogramlık organik buğday unu 50 TL

350 gram sandviç ekmeği 40 TL

350 gram hamburger ekmeği 40 TL

240 gram ciabatta (3'lü) 20 TL

 

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