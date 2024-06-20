İstanbul’da halk ekmeğe yüzde 60 zam!
SON DAKİKA... İstanbul Halk Ekmek'te 250 gramlık ekmeğin fiyatı yüzde 60 zamla 5 liradan 8 liraya çıkarıldı.
İstanbul Halk Ekmek’te 250 gramlık ekmeğin fiyatı yüzde 60 zamla 5 liradan 8 liraya yükseldi.
8 liradan satışa sıunuldu
İstanbul’daki halk ekmek bayilerinde 250 gramlık ekmek 8 liradan satışa sunuldu. 250 gramlık ekmeğin fiyatı geçen yıl Temmuz ayında 3 liradan 5 liraya yükseltilmişti
İstanbul halk ekmek zamlı fiyatlar
670 gram tost ekmeğinin fiyatı 45 TL
500 gramlık organik tam buğday ekmeği 40 TL
200 gram galeta grissini 30 TL
50 gram Akdeniz ekmeği 2,25 TL
350 gram ruşeymli ekmek 30 TL
400 gram çavdarlı ekmek 40 TL
50 gramlık altın çörek 7,5 TL
1 kilogramlık organik buğday unu 50 TL
350 gram sandviç ekmeği 40 TL
350 gram hamburger ekmeği 40 TL
240 gram ciabatta (3'lü) 20 TL