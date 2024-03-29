İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) mart ayında gıda ve hizmetler fiyatlarındaki artışın katkısıyla aylık yüzde 3.5 artması, yıllık TÜFE'nin ise yüzde 69.1 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Reuters'ın 11 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, enflasyonun 2024'ün sonunda Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 36 tahminlerinin oldukça üstünde yüzde 43.75 seviyesinde bekleniyor.

Reuters anketinde martta yıllık enflasyon tahminleri yüzde 68.20 ila yüzde 70.54 arasında bulunurken, aylık tahminler ise yüzde 3 ila yüzde 4.42 aralığında şekilleniyor. Ankette yılsonu tahmin aralığı ise yüzde 40.1 ve yüzde 48 aralığında seyrediyor.

Enflasyon ocak ve şubat ayında beklentileri aşmıştı

Yıl başında yapılan fiyat ayarlamaları ve asgari ücret zammının etkisiyle ocak ayında TÜFE aylık yüzde 6.7 ile belirgin bir artış gösterirken yıllık olarak yüzde 64.86 seviyesinde gerçekleşmişti. Şubat ayında ise, fiyat artışlarının birikimli etkisiyle beklentilerin üzerinde yüzde 4.53 arttı ve yıllık yüzde 67.07 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından haziran ayından beri cumhurbaşkanı destekli sıkılaştırmanın sonucu olarak TCMB politika faizini yüzde 8.5 seviyesinden yüzde 45'e yükseltmişti. Fakat enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alan TCMB geçen hafta bir haftalık repo faizini 500 baz puan daha arttırarak yüzde 50 seviyesine çıkardı.

Tahminleri aşan ve çekirdek göstergelerin yüksek seyrini koruduğunu gösteren şubat ayı enflasyon verilerinin ardından enflasyon beklentileri gittikçe TCMB'nin yüzde 36 düzeyinde olan yıl sonu tahmininden uzaklaşacak şekilde yukarı revize ediliyordu. TCMB faiz artışının enflasyon başta olmak üzere beklentilere etkisi de piyasalarda yakından izlenmeye başladı.