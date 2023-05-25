İşte ekonomistlerin TCMB'den faiz kararı beklentisi

Yurt içi piyasalar, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararını takip edecek. Merkez Bankası faiz kararını saat 14.00’te açıklayacak. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

Reuters'ın anketine katılan tüm ekonomistler cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turu arasına denk gelen bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 8.5 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Ekonomistler PPK metninde de anlamlı değişiklik beklemiyor.

Borç krizi risk unsuru olmayı sürüyor

ABD'nin borç limiti krizine ilişkin negatif haber akışı, varlık fiyatları için başlıca risk unsuru olmaya devam ediyor. Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi temsilciler borç limiti müzakereleri için dün yeniden bir araya gelirken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy düzenlediği basın toplantısında, müzakerecilerin bazı konulardan hala uzak olduğunu belirterek, harcamalar konusundaki anlaşmazlıklara işaret etti.

Görüşmelerde ilerleme kaydedileceğini umduğunu ifade eden McCarthy, borç limiti anlaşmasına varılabileceğini dile getirerek, ABD Başkanı Joe Biden'a vergileri artırmayacaklarını söylediklerini ve müzakerelerde birçok taviz verdiklerini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da borç limitinin yükseltilmesi gerektiğine ilişkin uyarılarını yinelerken, temerrütten kaçınmak için bir anlaşmanın mümkün olduğuna inandığını belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise borç limiti açmazı nedeniyle ABD'nin "AAA" olan kredi notunu negatif izlemeye aldı.

Fed tutanakları yayımlandı

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımladığı Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 2-3 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar, bazı Fed yetkililerinin daha fazla faiz artışının gerekli olabileceğini, bazılarının ise buna katılmadığını ortaya koydu.

Analistler, borç limiti açmazı gölgesinde makroekonomik verilerden alınan sinyallerin önemini koruduğunu kaydederek, bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, 1. çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla

15.30 ABD, nisan ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

15.30 ABD haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, nisan ayı bekleyen konut satışları