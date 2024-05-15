İtalyan Ticaret Ajansı, ITM 2024 Fuarı’nda yerini aldı

ITM 2024 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı, tekstil teknoloji liderlerini 4-8 Haziran 2024 tarihinde İstanbul’da ağırlamaya hazırlanıyor. Bu yıl ‘Geleceği Keşfedin’ mottosuyla düzenlenecek olan ITM 2024 Fuarı, sektördeki en son yenilikleri keşfetmek, yeni iş bağlantıları kurmak ve geleceğin tekstil dünyasını birlikte şekillendirmek isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunacak. 1300’e yakın yerli ve yabancı firmayı bir araya getirecek ITM 2024 Fuarı’nda sergilenecek ürünler, binlerce nitelikli alıcı ve profesyonel ziyaretçi ile buluşacak.

‘Made in Italy’ Teknolojisinin Çok Yönlülüğünü ITM 2024’te Sergileyecekler

Gerek katılımcı ve ziyaretçi sayısı gerekse milyon Euroluk makine satışlarıyla yeni rekorlar kırması beklenen ITM 2024 Fuarı’na uluslararası sektör birlikleri, temsilcileri ve devlet kurumları da destek veriyor. Onlardan biri de; İtalyan firmaların yurt dışındaki iş gelişimini destekleyen ve yabancı yatırımların ülkeye çekilmesini teşvik eden devlet kurumu İtalyan Dış Ticaret Ajansı (ITA) oldu. ITA, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan ITM 2024 Fuarı’na pavilyon olarak katılma kararı aldı.

Türkiye, İtalyan tekstil makine üreticilerinin en önemli pazarları arasında yer alıyor. Öyle ki; Türkiye 2022 yılında İtalyan tekstil makineleri ihracatında Çin’i geride bırakarak en büyük dış pazar haline geldi. İtalya’nın Türkiye’ye tekstil makineleri ihracatı %15 artışla 309 milyon euroya ulaştı.

ITA, sektördeki ve Türkiye’deki varlığını daha da güçlendirmeyi hedefleyen stratejinin bir parçası olarak aldığı bu karar ile; İtalyan tekstil makine sektörünün birlikteliğini ve Türkiye pazarına verdiği desteği de gözler önüne serdi. İtalyan Pavilyonu’nda yerini alacak olan firmalar; ‘Made in Italy’ teknolojisinin çok yönlülüğünü sergileme ve küresel müşterilerle doğrudan etkileşimde bulunma şansına sahip olacaklar.

“İtalyan tekstil makine üreticilerini pavilyonda ağırlayacağımız için mutluyuz”

ITM Fuarı’nın organizatörleri Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Teknik Fuarcılık A.Ş., bu önemli gelişmeyle ilgili ortak bir açıklama yaparak heyecanlarını dile getirdi. Açıklamada; "ITM 2024'e pavilyon olarak katılacak olan İtalyan tekstil makine üreticilerini ağırlayacak olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu pavilyon, fuar ziyaretçilerine İtalyan tekstil makine üreticilerinin en son gelişmelerini yakından takip etme fırsatı sunacak." denildi.